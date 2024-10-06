На аукционе продали последнюю вещь обанкротившегося миллионера: что это было

Сотни людей регистрируются на аукционе безалкогольного напитка, в то время как пользователи сети критикуют суд за трату судебных ресурсов на инсценировку распродажи.

Действия суда в Китае, который выставил на аукцион бутылку безалкогольного напитка как последнюю вещь, оставшуюся в собственности обанкротившегося миллионера, вызвали в Интернете дискуссию о расточительстве судебных ресурсов.

Об этом сообщает SCMP.

Аукцион был проведен районным народным судом Дафена в городе Яньчэн, провинция Цзянсу. Бутылка "Спрайта", которая обычно стоит в магазинах 6 юаней (9 центов США), была выставлена на аукцион со стартовой ценой 4,2 юаня, которая росла с шагом 0,08 юаня.

Суд постановил, что покупатель должен забрать товар лично, поскольку доставка была недоступна.

Alibaba провела аукцион на своей платформе Alibaba Judicial Auction Platform. По данным Yangtse Evening Post, владелец бутылки безалкогольного напитка был связан с двумя компаниями, биотехнологической фирмой и компанией по производству морских продуктов питания, уставный капитал которых составил пять миллионов юаней (713 000 долларов США) и 1,725 миллиона долларов США, соответственно.

Обе компании объявили о банкротстве, не оставив никаких существенных активов.

Юридические документы из China Judgements Online также показали, что компании имели многочисленные споры и административные взыскания, в частности, санкции от местных органов охраны окружающей среды за отсутствие необходимых средств защиты окружающей среды при выращивании и переработке морских водорослей.

Должник по фамилии Чен заявил, что компания не может погасить свои долги, но выразил надежду на изменение ситуации в будущем.

В результате аукцион был отменен после того, как стороны достигли договоренности. Несмотря на это, аукцион уже привлек большое внимание: 366 человек зарегистрировались для участия в торгах, а 652 установили напоминания. Объявление получило более 13 000 просмотров.

Это не первый случай, когда народный суд района Дафэнга выставляет на аукцион мелкие вещи. Ранее он успешно выставил на аукцион такие предметы как две мойки для овощей за 7,1 юаня, чашку за 5,6 юаня и набор отверток, также за 5,6 юаня. Один из самых удивительных аукционов касался двух бутылок просроченной жидкости для омывателя лобового стекла, проданных за 4,08 юаней (6 центов США).

Это дело заставило многих пользователей сети подвергнуть сомнению злоупотребление судебными ресурсами. Один человек сказал: "Этот аукцион – просто бесполезная трата ресурсов". "Это так смешно. Бьюсь об заклад, что сама компания "Спрайт" никогда не думала, что однажды ее продадут с аукциона", — сказал другой. Третий человек подсчитал: "Это не продастся. Даже если добавить автобусные билеты, которые стоят 4 юаня в оба конца, к аукционной цене в 4,2 юаня, то в сумме получится 8,2 юаня. Однако на рынке его можно купить всего за 6 юаней. Если только кто-нибудь из суда не решит купить его сам".

Напомним, уютный ядерный бункер выставили на аукцион. Он уйдет с молотка как уникальное жилое пространство.

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