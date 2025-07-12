На берегу моря обнаружили бутылку с посланием, которое всколыхнуло соцсети (фото)

Послание в бутылке / © Pixabay

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В Скрагганском заливе в Ирландии супруги наткнулись на бутылку с посланием, благодаря соцсетям удалось найти авторов письма.

Об этом пишет The Guardian.

В сентябре 2012 года молодая пара из Канады, Анита и Брэд, завершила романтическое свидание на острове Белл в Ньюфаундленде необычным жестом — написала послание, положила его в бутылку из-под вина и бросила в воды Атлантического океана.

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«Однодневное путешествие Аниты и Брэда на остров Белл. Сегодня мы насладились ужином, этой бутылкой вина и друг другом на краю острова». В тексте также была просьба к тому, кто найдет бутылку, связаться с парой по указанному номеру телефона», — говорилось в записке.

Через 13 лет и более 3 тысяч километров — в июле 2025-го — другая пара, Кейт и Джон Гей, обнаружила эту бутылку в бухте Скрагган на западе Ирландии, в графстве Керри. Они прочитали записку, подняли бокалы за влюбленных и задумались: вместе ли они до сих пор? Благодаря сообщению в Facebook удалось разыскать авторов романтического послания. Оказалось, что Анита и Брэд поженились в 2016 году — через четыре года после того незабываемого свидания.

Эта история стала еще одним доказательством того, что настоящая любовь — вне времени и океанов.

Напомним, ранее мы писали о том, что на пляже возле острова Ведж в Австралии Тоня Иллман случайно нашла послание в бутылке, которому 132 года. Сначала она считала бутылку просто украшением, но оказалось, что это исторический документ — самое старое послание в бутылке в мире.

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