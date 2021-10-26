На бразильском пляже мужчина отбился от нападающего крокодилом (видео)

На бразильском пляже мужчина отбился от нападающего крокодилом (видео)

Один из мужчин взял в руки рептилию.

В бразильском городе Рио-де-Жанейро на пляже произошла потасовка между мужчинами. Один из них схватил находившегося рядом крокодила и дал отпор противнику.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Во время потасовки рептилия испугалась и начала показывать зубы, но мужчина продолжал ее направлять в сторону противника.

Мужчин успокоили спасатели. И только после этого рептилию отпустили.

Напомним, ранее 8-летняя жительница американского штата Калифорния приехала на каникулы в Мексику и попала в пасть крокодила.

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