На Буковине заметили стадо краснокнижных зубров (фото)

В Баниловском лесничестве на Буковине удалось зафиксировать вышедших на подкормочную площадку.

Об этом сообщили в ГП "Леса Украины".

Первой вышла самка, по имени Муза, которая раньше жила в зоопарке Николаева и потому не боится людей. За ней медленно двинулись остальные стада. Такое поведение эти животные демонстрируют только зимой, а летом к ним подойти очень сложно.

Самка зубра "Муза". Фото: ГП "Леса Украины"

Вольер Баниловского лесничества, площадью 80 гектаров, является домом для 16 зубров — крупнейших млекопитающих Европы. С 2016 года здесь проводятся работы по разведению этих животных для восстановления популяции зубров на Буковине. Егеря следят за здоровьем каждого зубра, а также ведут учет животных, давая им имена. Ежегодно в стаде появляется один теленок, однако в следующем году ожидается минимум два новых малыша.

"Зимой животным необходимо дополнительное питание, поэтому егеря их систематически подкармливают. Ежедневно наполняют желоба овсом и молотой кукурузой. Зерно перемешивают с кормовым мелом, чтобы животные получали достаточное количество витаминов и минералов. Также каждые 2-3 недели кормят. Иногда зубрам также выставляют кормовые веники", — говорится в сообщении.

Трех зубров, рожденных в вольере, планируют выпустить в дикую природу после завершения необходимых административных процедур.

Напомним, на Кубе обнаружили новый гигантский вид пауков-птицеедов. Он самый крупный и волосатый среди родственников.

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