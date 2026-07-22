На дне океана обнаружили самолет спустя 74 года после катастрофы, навсегда изменившей авиацию

Самолет Clipper Endeavor. Фото: Исторический фонд Pan Am

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Спустя 74 года после катастрофы самолета Pan Am у берегов Пуэрто-Рико исследователи обнаружили его обломки на дне Атлантического океана. Авиакатастрофа, унесшая жизни 52 человек, в своё время стала толчком к введению современных предполетных инструктажей по безопасности для пассажиров.

Об этом сообщило издание CNN.

Обломки самолета Douglas DC-4 Clipper Endeavor обнаружили на глубине около 610 метров у северного побережья Пуэрто-Рико. Поиски проводили участники экспедиции Фонда воздушного и морского наследия совместно с компанией Deep Sea Vision и командой программы Expedition Unknown телеканала Discovery.

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Трагедия произошла 11 апреля 1952 года. Самолёт выполнял рейс из Пуэрто-Рико в Нью-Йорк, однако вскоре после взлёта у него одновременно отказали два правых двигателя. Экипаж совершил аварийную посадку на воду, и сначала все, кто находился на борту, остались живы. Однако менее чем через три минуты самолёт пошёл ко дну.

Несмотря на то, что на борту были спасательные плоты и жилеты, выжить удалось лишь 17 людям — 12 пассажирам и пяти членам экипажа. Еще 52 человека погибли. Согласно выводам расследования, на количество жертв повлияли отсутствие предполетного инструктажа, языковой барьер и неорганизованная эвакуация.

Обломки самолета экспедиция обнаружила 2 июня с помощью высокоточного гидролокатора и автономного подводного аппарата. По словам исследователей, важную роль в поисках сыграло также научное судно, оснащенное одной из самых современных гидролокационных систем в мире, которое согласилось присоединиться к миссии на 48 часов.

Ведущий программы «Expedition Unknown» Джош Гейтс рассказал, что самолет разломился на две части. Окончательно подтвердить его идентификацию удалось после детальной фотосъемки: на обломках сохранились крылатый логотип Pan American и название Clipper Endeavor, которые оставались хорошо заметными даже после десятилетий пребывания под водой.

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Президент и соучредитель Фонда воздушного и морского наследия Расс Мэтьюз отметил, что это открытие стало важным событием для исследователей, однако в то же время оно напоминает о трагедии, произошедшей здесь более 70 лет назад.

После катастрофы Совет по гражданской авиации США рекомендовал пересмотреть требования к безопасности полётов над водой. Впоследствии предполетные инструктажи стали обязательными: пассажирам стали объяснять, где находятся спасательные жилеты, аварийные выходы и плоты, а также как правильно ими пользоваться.

На сегодняшний день в живых остаются два человека, переживших катастрофу. Среди них — 102-летняя женщина, которая во время аварии работала медсестрой. Именно она открыла двери самолета и помогала пассажирам эвакуироваться. Другой выживший — младенец, которого спасатели обнаружили на поверхности воды и смогли реанимировать. По словам ведущего программы «Expedition Unknown» Джоша Гейтса, обоих глубоко тронула новость о том, что спустя более семи десятилетий обломки самолета наконец удалось найти.

В настоящее время Фонд воздушного и морского наследия сотрудничает с властями Пуэрто-Рико с целью усиления охраны места катастрофы и создания мемориала в честь погибших. Поднимать обломки самолета не планируется, поскольку место крушения рассматривается как место захоронения жертв трагедии.

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Напомним, недавно во время рейса из-за неисправности мужчину едва не высадило из самолета. Его спасла жена.

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