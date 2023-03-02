На ферме родился козленок-циклоп: как он выглядит (фото)

У животного нет ноздрей, оно дышит ртом и постоянно задыхается.
Тайские фермеры были озадачены после того, как в агротуристическом комплексе Farmsook Homestay, в местной провинции Утайтхани, на свет появился редкий одноглазый козленок.
Об этом сообщает The Mirror.
Владелица фермы Супарат Джитланг сказала, что у козы родился козленок-мутант. Женщина была поражена, когда увидела животное с одним глазом и без носа.
"Давно выращиваю коз, но впервые увидела такое", — объяснила владелица фермы, добавив, что, за исключением необычного облика, детеныш в целом казался здоровым.
У животного нет ноздрей, оно дышит ртом и постоянно задыхается, глотая воздух.
По мнению исследователей, это случай циклопии, редкого генетического дефекта, при котором во время развития мозг не разделяется правильно на два полушария.
Владелица фермы опасается, что козленок скоро умрет от истощения из-за проблем с дыханием.
Напомним, в Турции на ферме родился козленок-мутант с двумя глазами в одном.
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