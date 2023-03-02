На ферме родился козленок-циклоп: как он выглядит (фото)

У животного нет ноздрей, оно дышит ртом и постоянно задыхается.

Тайские фермеры были озадачены после того, как в агротуристическом комплексе Farmsook Homestay, в местной провинции Утайтхани, на свет появился редкий одноглазый козленок.

Об этом сообщает The Mirror.

Владелица фермы Супарат Джитланг сказала, что у козы родился козленок-мутант. Женщина была поражена, когда увидела животное с одним глазом и без носа.

"Давно выращиваю коз, но впервые увидела такое", — объяснила владелица фермы, добавив, что, за исключением необычного облика, детеныш в целом казался здоровым.

У животного нет ноздрей, оно дышит ртом и постоянно задыхается, глотая воздух.

Фото: mirror.co.uk

По мнению исследователей, это случай циклопии, редкого генетического дефекта, при котором во время развития мозг не разделяется правильно на два полушария.

Владелица фермы опасается, что козленок скоро умрет от истощения из-за проблем с дыханием.

Напомним, в Турции на ферме родился козленок-мутант с двумя глазами в одном.

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