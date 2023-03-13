На фокусника во время шоу напал мужчина после интимного трюка с его женой

Фокусник проводил свое шоу на одном из круизных лайнеров.

В начале марта на австралийского иллюзиониста Бена Мерфи прямо во время выступления набросился один из зрителей, которому не понравился интимный трюк с его женой.

Об этом пишет LAD Bible.

Во время выступления Мерфи пригласил для участия в шоу женщину из зала, пара вместе разыграла магический трюк. Бен и зрительница стояли только в миллиметрах друг от друга с игральной картой которой они держали между губами.

Однако уже в считанные секунды на сцену выбежал разгневанный мужч женщины и повалил иллюзиониста на пол. После стычки нападавший ушел из зала под возмущенные свисты зрителей.

Видео с нападением на Бена начали стремительно распространяться в Instagram и TikTok. В TikTok видео собрало более 6,7 миллиона просмотров.

Напомним, женщина отказала мужчине – теперь он забрасывает ее балкон фекалиями и срывает белье.

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