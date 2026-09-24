На фото Нью-Йорка 1936 года заметили странную деталь: в Сети заговорили о путешествиях во времени

Юнион-сквер, 14-я улица и Бродвей, Манхэттен. Фото: Беренис Эбботт / Коллекция Бруклинского музея

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Фотография, сделанная в Манхэттене, США,почти столетие назад, неожиданно послужила поводом для теорий о путешествиях во времени. Пользователей социальных сетей заинтересовал один из прохожих, чья поза напоминает современного человека во время телефонного разговора.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

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Речь идет о фотографии американской фотографки Беренис Эбботт, сделанной 16 июля 1936 года на Юнион-сквер в Нью-Йорке. На кадре запечатлена оживлённая площадь, по которой проходят горожане. Среди них внимание привлекает мужчина в жилете — он стоит спиной к камере и поднял руку с неизвестным предметом к голове.

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Именно эта деталь спустя десятилетие породила в соцсетях предположения о «путешественнике во времени». Некоторым пользователям показалось, что мужчина держит у уха мобильный телефон. Другие в шутку даже вспомнили Марти Макфлая — персонажа фильма «Назад в будущее».

Впрочем, рассмотреть загадочный предмет на старом снимке не удается: его значительную часть закрывает сам мужчина. Поэтому определить только по фотографии, что именно он держал, невозможно.

Юнион-сквер, 14-я улица и Бродвей, Манхэттен. Фото: Беренис Эбботт / Коллекция Бруклинского музея

Отмечается, что портативные мобильные телефоны стали доступны гораздо позже. Motorola DynaTAC 8000X, который широко считается первым коммерчески доступным устройством такого типа, появился в продаже в 1983 году. С момента появления фотографии к тому времени прошло 47 лет.

Есть и менее фантастическое объяснение увиденного. Скептики предполагают, что в руке прохожего мог быть коротковолновый радиоприёмник — эта технология существовала уже в 1920-х годах.

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Сама фотография называется «Юнион-сквер, 14-я улица и Бродвей» и была создана Эбботт в рамках её документального проекта «Изменения в Нью-Йорке» для Федерального художественного проекта. Фотограф запечатлела один из оживлённых районов города в период Великой депрессии. В настоящее время работа находится в коллекции Бруклинского музея.

Напомним, что мужчина, представившийся путешественником во временииз 3311 года, опубликовал кадры, якобы снятые в будущем, и рассказал о секретных миссиях.

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