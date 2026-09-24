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На фото Нью-Йорка 1936 года заметили странную деталь: в Сети заговорили о путешествиях во времени
На известной фотографии Нью-Йорка, сделанной в 1936 году, обнаружили деталь, которая породила теории о путешествиях во времени. Все из-за загадочного предмета в руке одного из прохожих.
Фотография, сделанная в Манхэттене, США,почти столетие назад, неожиданно послужила поводом для теорий о путешествиях во времени. Пользователей социальных сетей заинтересовал один из прохожих, чья поза напоминает современного человека во время телефонного разговора.
Об этом сообщило издание Daily Mail.
Речь идет о фотографии американской фотографки Беренис Эбботт, сделанной 16 июля 1936 года на Юнион-сквер в Нью-Йорке. На кадре запечатлена оживлённая площадь, по которой проходят горожане. Среди них внимание привлекает мужчина в жилете — он стоит спиной к камере и поднял руку с неизвестным предметом к голове.
Именно эта деталь спустя десятилетие породила в соцсетях предположения о «путешественнике во времени». Некоторым пользователям показалось, что мужчина держит у уха мобильный телефон. Другие в шутку даже вспомнили Марти Макфлая — персонажа фильма «Назад в будущее».
Впрочем, рассмотреть загадочный предмет на старом снимке не удается: его значительную часть закрывает сам мужчина. Поэтому определить только по фотографии, что именно он держал, невозможно.
Отмечается, что портативные мобильные телефоны стали доступны гораздо позже. Motorola DynaTAC 8000X, который широко считается первым коммерчески доступным устройством такого типа, появился в продаже в 1983 году. С момента появления фотографии к тому времени прошло 47 лет.
Есть и менее фантастическое объяснение увиденного. Скептики предполагают, что в руке прохожего мог быть коротковолновый радиоприёмник — эта технология существовала уже в 1920-х годах.
Сама фотография называется «Юнион-сквер, 14-я улица и Бродвей» и была создана Эбботт в рамках её документального проекта «Изменения в Нью-Йорке» для Федерального художественного проекта. Фотограф запечатлела один из оживлённых районов города в период Великой депрессии. В настоящее время работа находится в коллекции Бруклинского музея.
Напомним, что мужчина, представившийся путешественником во временииз 3311 года, опубликовал кадры, якобы снятые в будущем, и рассказал о секретных миссиях.