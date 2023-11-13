На Гавайях озеро стало розово-фиолетовым: в чем причина (фото, видео)

Эксперты назвали, в результате чего это произошло.
Озеро Кеалия на Гавайях приобрело необычный цвет – розово-фиолетовый.
Об этом сообщает Hawaii News Now.
Жители Мауи рассказали, что это произошло несколько недель назад.
Фотограф Тревис Моррин, проезжавший мимо, снял водоем на видео с дрона. Кадры стали вирусными в Instagram.
Служба охраны рыбы и дикой природы США подтвердила, что вода почти две недели остается розовой. Чиновники заявили, что изменение цвета, как считают, является результатом галобактерий, обнаруженных в водах с высокой соленостью, а содержание соли в пруду недавно не уменьшилось из-за дождя из-за засухи.
Вода не считается токсичной, но образцы были отправлены в Гавайский университет для дальнейшего тестирования.
Напомним, папа принес домой ядовитую змею, чтобы показать своим детям. Это закончилось госпитализацией.
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