На границе с Молдовой поймали украинцев, увешанных банками с красной икрой

У мужчин обнаружили 154 банки с красной икрой.
Украинские пограничники и таможенники вместе со своими коллегами из Молдовы в общем пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" обнаружили двух украинцев, увешавших себя банками красной икры.
Об этом говорится на сайте Госпогранслужбы.
В ГНСУ сообщили, что двое граждан Украины – мужчины 28 и 29 лет – направлялись на рейсовом автобусе "Одесса-Кишинев" в Молдову в пункт пропуска "Паланка-Маяки-Удобное", где служат пограничники Белгород-Днестровского отряда. Во время совместного погранично-таможенного контроля у мужчин обнаружили 154 банка с красной икрой. Деликатес мужчины несли прямо на себе под одеждой, примотав в туловище полиэтиленовой пленкой.
По словам украинцев, деликатесами должны были угостить дедушку в РМ. Вкусы изъяли представители таможенной службы Республики Молдова. После этого мужчины отказались продолжать свое путешествие и вернулись на территорию Украины.
Ранее сообщалось, что в Польше "развернули" более 60 иностранцев и задержали двух украинцев при содействии нелегальным мигрантам.
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