На границе с Молдовой поймали украинцев, увешанных банками с красной икрой

На границе с Молдовой поймали украинцев, увешанных банками с красной икрой

У мужчин обнаружили 154 банки с красной икрой.

Украинские пограничники и таможенники вместе со своими коллегами из Молдовы в общем пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" обнаружили двух украинцев, увешавших себя банками красной икры.

Об этом говорится на сайте Госпогранслужбы.

Также читайте В аэропорту "Борисполь" пограничники обнаружили сразу пять поддельных паспортов

В ГНСУ сообщили, что двое граждан Украины – мужчины 28 и 29 лет – направлялись на рейсовом автобусе "Одесса-Кишинев" в Молдову в пункт пропуска "Паланка-Маяки-Удобное", где служат пограничники Белгород-Днестровского отряда. Во время совместного погранично-таможенного контроля у мужчин обнаружили 154 банка с красной икрой. Деликатес мужчины несли прямо на себе под одеждой, примотав в туловище полиэтиленовой пленкой.

По словам украинцев, деликатесами должны были угостить дедушку в РМ. Вкусы изъяли представители таможенной службы Республики Молдова. После этого мужчины отказались продолжать свое путешествие и вернулись на территорию Украины.

Ранее сообщалось, что в Польше "развернули" более 60 иностранцев и задержали двух украинцев при содействии нелегальным мигрантам.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.