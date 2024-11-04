На Хэллоуин 7-летнему мальчику дали конфеты с наркотиками: чем это закончилось (фото)

В Англии семилетнему мальчику дали конфеты с каннабисом, когда он ходил за сладостями со своим братом во время Хэллоуина.

Об этом сообщает Metro.

Сыну Терри Тернбулл – Джеймсу – дали Cannaburst, который, как считается, содержит наркотик класса В. Полиция сейчас проводит расследование.

Терри сказала: "Мой старший сын, который был с ним, позвонил мне и сказал, что ему дали кое-что. Им пришлось их выбросить, потому что мой маленький сын хотел их съесть. Я сказала им оставить пакет, и мы сообщили об этом в полицию. Пытаться объяснить семилетнему ребенку, что ему нельзя есть сладости, нелегко. Это действительно вызывает беспокойство. Я не знаю, куда катится мир. Я хочу, чтобы родители были сознательными. Проверяйте сладости своих детей".

Джеймс / Фото: North News and Pics

В предупреждении на упаковке говорится: "Эта упаковка содержит каннабис, вещество, контролируемое за Списком I. Хранить в недоступном для детей и животных месте".

Конфеты с каннабисом / Фото: North News and Pics

Представитель полиции Дарема заявил: "Мы проводим расследование после того, как съедобные конфеты с каннабиса якобы дали ребенку, который выпрашивал сладости в Стэнли. Полицейские призывают родителей быть бдительными и проверять сладости, которые дают своим детям как меру пресечения".

Напомним, в ресторане три дня подавали пиццу с каннабисом. Это произошло случайно.

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