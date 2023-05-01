На картине 150-летней давности распознали женщину с iPhone

Впервые о женщине со смартфоном на картине заговорили в 2017 году в музее Neue Pinakothek в Мюнхене.

Картина "Ожидаемая" художника Фердинанда Георга Вальдмюллера, которую он написал в 1860 году, снова привлекла внимание общественности. Девушка, изображенная в центре холста, якобы держит в руках iPhone.

Об этом говорится в Daily Star.

Холст был создан 150 лет назад. В 2017 году посетители музея Neue Pinakothek в Мюнхене, где оно выставлялось, шутили, что девушка игнорирует парня, потому что, видимо, листает Tinder. Она идет по дороге, казалось бы, оторванная от окружающего мира, а мужчина на переднем плане присел и сжимает цветок. Женщина не замечает поклонника, который влюблен в нее, а словно листает ленту соцсетей.

Картина "Ожидаемая" художника Фердинанда Георга Вальдмюллера

Конечно, это не так, отвечают художники и знатоки живописи. На самом деле, женщина сосредоточенно читает молитву, и ее преданность Богу гораздо сильнее, чем у других людей. Так объяснили изображение сотрудники галереи, разочаровав людей, которые были убеждены, что картина является доказательством путешествия во времени.

Больше всего меня поражает то, насколько изменения в технологии изменили интерпретацию картины и в определенном смысле использовали весь ее контекст. Изменение заключается в том, что в 1850 или 1860 годах каждый зритель определил бы предмет, которым поглощена девушка как молитвенник. сцены девушки, поглощенной социальными сетями на своем смартфоне", — рассказал один из посетителей музея, Питер Рассел, парень, который первым заметил, что женщина выглядит так, будто листает ленту в смартфоне.

Напомним, что известная украинская фотографа мечтает открыть школу искусств для малообеспеченных семей на Троещине. Она работает над проектами об украинской молодежи, исследуя связи между территорией и населяющими ее людьми.

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