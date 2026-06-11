На картине 1937 года нашли "смартфон": историки объяснили странную деталь

Картина «Мистер Пинчон и заселение Спрингфилда»

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Картина итальянского художника Умберто Романо 1937 года вновь стала вирусной из-за детали, которую пользователи соцсетей назвали "смартфоном". Из-за этого вокруг фрески появились теории о якобы "путешественнике во времени", хотя историки имеют более реалистичные объяснения.

Об этом сообщает портал Bored Panda.

Речь идет о работе "Мистер Пинчон и заселении Спрингфилда", расположенной в здании государственного управления штата Массачусетс. Фреска изображает события 1636 года — соглашение между английским колонистом Уильямом Пинчоном и коренным народом покомтук в районе Спрингфилда, который тогда назывался Агавам.

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На картине Пинчон изображен в центре в розовом наряде, рядом с ним — английские поселенцы, скот и представители коренного населения. Часть людей рассматривает европейские товары, в частности, ткани и керамические изделия.

Именно одна из деталей в правом нижнем углу и вызвала волну обсуждений. Там мужчина держит у лица прямоугольный серо-черный предмет. В соцсетях его сравнили со смартфоном, а самого героя — с "путешественником во времени".

Картина снова привлекла внимание после того, как научный писатель и колумнист Клифф Пиковер опубликовал ее в своем аккаунте в X. После этого пользователи начали шутить и строить фантастические версии, что на фреске якобы изображен iPhone.

Однако историки такие предположения не поддерживают.

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Журналист Брайан Андерсон еще в 2017 году обратился за разъяснениями к специалистам. Историк Дэниел Краун предположил, что предмет мог быть зеркалом. По его словам, Романо, вероятно, хотел показать столкновение коренного населения с европейскими вещами и "современностью" того времени.

Краун также не исключил, что прямоугольный предмет мог быть религиозным текстом, например, Евангелием или псалмами. Такие книги существовали в XVII веке и имели схожую форму.

Антрополог Маргарет Бручак предложила еще одну версию: на фреске может быть изображено железное лезвие, которое мужчина держит у лица. Она признала, что предмет действительно напоминает смартфон из-за способа, которым его держат, но подчеркнула, что картина не является точным историческим документом и имеет ряд неточностей.

Умберто Романо родился в 1906 году в Италии, а в детстве переехал в США. В 1937 году он завершил серию из шести панно для главного почтового отделения Спрингфилда в Массачусетсе. Впоследствии это здание стало частью государственного управления штата.

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Несмотря на популярность теорий о "смартфоне" и путешествиях во времени, вероятнее всего, на картине изображен обычный для той эпохи предмет — зеркало, религиозная книга или другое европейское изделие, которое художник использовал как символ контакта двух миров.

Ранее сообщалось, что на известном австрийском полотне девятнадцатого века внимательные зрители заметили молодую женщину, полностью сосредоточившуюся на небольшом предмете в своих руках. Ее поза и специфический способ держания вещи настолько напоминают современного человека с гаджетом, что это мгновенно спровоцировало дискуссии о реальности путешествий во времени.

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