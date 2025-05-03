На картине XIX века известный художник изобразил женщину с "гаджетом" в руках (фото)

Картина Георга Вальдмюллера / © wikipedia

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Картина австрийского художника XIX века Фердинанда Вальдмюллера «Ожидаемая» вызвала ажиотаж, ибо изображенная на ней девушка выглядит так, будто держит в руках смартфон.

Об этом пишет T4.

Картина «Ожидаемая» стала сенсацией еще в 2017 году, когда ее выставили в мюнхенском музее. В 2025-м интернет снова обсуждает загадочный «гаджет» в руках девушки.

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Как впоследствии объяснили представители галереи, в руках девушки действительно не современный гаджет, а гимналь — молитвенник или книга духовных гимнов, который был распространенным атрибутом благочестивой молодежи в XIX веке. Поэтому сцена, которая на первый взгляд вызвала ассоциации с цифровой эрой, действительно отражает момент религиозной сосредоточенности.

Идея о «смартфоне» на картине принадлежит Питеру Расселу, который в разговоре с Motherboard отметил, что технологический прогресс повлиял на наше видение искусства: в 1860-х никто не сомневался, что девушка держит гимналь, но сегодня большинство сразу думает о гаджете.

Эта ситуация стала примером того, как меняется восприятие искусства в разные эпохи. Картина, написанная в XIX веке, спровоцировала футуристические интерпретации в XXI веке. Несмотря на скепсис специалистов по «путешествию во времени», они признают, что интерес публики к таким сюжетам доказывает: старые шедевры не теряют актуальности даже во время смартфонов.

Напомним, ранее мы писали о том, что искусственный интеллект раскрыл тайну шедевра Рафаэля.