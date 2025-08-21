На круизном лайнере пассажиры устроили драку из-за еды: в чем причина (фото, видео)

Круизный лайнер

На круизном лайнере Carnival вспыхнула массовая драка после ссоры из-за куриных стрипсов. Кадры, распространяющиеся в сети, показывают, как десятки пассажиров бьют друг друга кулаками и ногами, пока охрана пытается прекратить схватку.

Об этом пишет The Sun.

Схватка развернулась в обеденной зоне гигантского лайнера около двух часов ночи в последний день его путешествия. Когда круиз возвращался в Майами, внезапно началась ночная потасовка. На видео видно около 20 пассажиров, как мужчин, так и участвующих в хаотической схватке женщин.

Драка на лайнере / © скрин с видео

«Где, черт возьми, охрана?» — кричала одна из пассажирок.

На записи видно, как охранники пытаются вмешаться, но безуспешно: один звонит по телефону на подкрепление, двое других оттягивают людей от драки.

Участники хаоса — преимущественно молодежь до 30 лет. На видео видно, как пассажиры падают на землю после ударов, некоторые продолжают сражаться даже лежа. Некоторые посетители пытались снимать инцидент на телефоны, пока другие падали от собственных неудачных ударов.

Драка на лайнере / © скрин с видео

В чем же на самом деле была причина потасовки

Вероятной причиной конфликта стали куриные стрипсы. «Из-за куриных стрипсов — это безумие», — заявил автор видео Майк.

Впоследствии он уточнил в комментариях: «Мы не были достаточно близки, чтобы понять, почему драка на самом деле началась. Мы просто знали, что они стояли в очереди за едой».

Автор добавил, что ситуация могла обостриться и из-за других факторов, но именно еда стала последней искрой.

Напомним, в аэропорту Лагоса (Нигерия) произошло громкое событие — женщину силой сняли с самолета после того, как она отказалась выключить телефон перед взлетом и устроила драку с бортпроводницей. Инцидент произошел 10 августа на рейсе авиакомпании Ibom Air из Уйо в Лагос.

В компании подтвердили факт инцидента и сообщили, что пассажиркой была Комфорт Эммансон. По словам перевозчика, ее поведение создало серьезную угрозу безопасности экипажа, пассажиров и самолета.

Как пояснили в авиакомпании, командир воздушного судна сделал стандартное объявление с просьбой выключить телефоны. Однако женщина отказалась, и тогда сосед по креслу якобы выключил ее гаджет самостоятельно. Это и спровоцировало агрессивную реакцию пассажирки и словесный конфликт.

В конце концов, инцидент удалось урегулировать, и рейс отправился по графику.