На крыльце появился рысенок, который мурлыкал, как котенок: история шокировала Сеть

Рысь пришла на порог дома пользователя Reddit

Парень рассказал, что однажды утром на пороге дома неожиданно появился маленький рысенок. Животное вело себя удивительно спокойно — позволяло приблизиться, гладить себя, а потом даже перевернулось на спину и начало мурлыкать.

Об этом сообщил пользователь Reddit.

Публикация собрала более 103 тысяч лайков и сотни комментариев. Другие пользователи удивлялись кротости дикой кошки и в шутку называли автора «Диснеевской принцессой», к которым тянутся даже дикие звери.

Впоследствии автор сообщения уточнил, что вместе с матерью обратился в службу спасения дикой природы, чтобы специалисты смогли безопасно перевезти животное. По словам спасателей, такое поведение для рысенка необычное для его возраста. Они попросили подготовить все для того, чтобы отдать им котенка на следующий день.

«Хочу четко отметить, что это не мое домашнее животное и никогда не должно быть домашним животным. Это дикое животное, которое должно жить в дикой природе», — добавил автор.

Почему рысей нельзя держать дома

Рыси не являются одомашненными — даже выращенные среди людей, они остаются хищниками, способными нанести серьезные травмы. Для них мелкие домашние любимцы — естественная добыча, поэтому такие контакты могут быть опасными и для людей, и для животных.

Кроме того, рысь требует особого рациона — в зоопарках ее кормят сырым мясом, костями, грызунами и кроликами. Обеспечить такие условия дома почти невозможно.

Эксперты AZ-Animals подытоживают: рысь может привыкнуть к человеку, но не станет ручной. Это дикое животное, которому место в природе или под присмотром профессионалов.

