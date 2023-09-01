На Луне образовался новый кратер: последствия падения российского аппарата "Луна-25" (фото)

В NASA указали место на естественном спутнике Земли, куда, вероятно, врезался аппарат "Роскосмоса".
В результате падения российского аппарата "Луна-25" на Луне образовался кратер шириной 10 метров. 19 августа этот аппарат "Роскосмоса" разбился при попытке совершить посадку вблизи Южного полюса природного спутника Земли.
Об этом сообщили в NASA, опубликовав соответствующее фото.
Космический корабль Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) сфотографировал новый кратер на Луне.
"Диаметр нового кратера составляет около 10 метров", – сообщили в NASA.
Поскольку этот новый кратер расположен близко к предполагаемой точке падения "Луны-25", команда LRO заключила, что он возник от этой миссии, а не от естественного удара.
После неудачной посадки в Москве заявили о создании специальной межведомственной комиссии для расследования причин крушения аппарата "Луна-25".
Хотя многие миссии на Луну терпят неудачу, эта катастрофа подчеркнула упадок космического могущества России. "Луна-25" была первой миссией России на Луну, последний аппарат "Луна-24" совершил посадку на поверхности природного спутника Земли еще 47 лет назад, во времена СССР.
Напомним, 23 августа Индия первой в мире посадила свою межпланетную станцию "Чандраян-3" с луноходом на борту на Южном полюсе Луны. Это не удалось сделать России.
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