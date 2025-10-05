На Луне скоро найдут следы древней цивилизации, скрытой десятки тысяч лет

Луна / © Associated Press

В подкасте с Джо Роганом геолог и автор Грегг Брейден заявил, что астронавты вскоре могут обнаружить на Луне археологические постройки и надписи, созданные человеческой цивилизацией 50 000 лет назад. По его словам, эти следы указывают на существование развитой культуры, которая уничтожила себя из-за войны.

Об этом пишет Daily Mail.

"Доказательства свидетельствуют, что они произошли от нас, из нашего прошлого, когда мы создавали большие вещи, но уничтожили себя войной. Мы повторяем этот цикл", - утверждает Брейден.

Брейден отметил, что Китай и Индия планируют прямые трансляции своих месячных миссий, которые могут раскрыть эти находки. Миссия Chang'e 7 Китая запланирована на 2026 год, а Chandrayaan-4 Индии – на 2028 год. Пилотируемые миссии обеих стран ожидаются между 2030 и 2040 годами. Трансляции будут вестись через национальное телевидение, социальные сети и приложения космических агентств, что, по словам Брейдена, сделает открытие публичными.

Брейден утверждает, что США и Россия скрывали доказательства месячных структур во время Холодной войны. Он ссылается на фотографии миссии NASA Clementine, якобы показывающие структуры с 90-градусными углами, которые, по его мнению, не встречаются в природе. Также он вспоминает неподтвержденные рассказы астронавтов Apollo 11 о "базе" на обратной стороне Луны, когда NASA внезапно прервало радиосигнал.

Анита Митчелл, вдова астронавта Эдгара Митчелла, подтвердила, что ее муж верил в присутствие НЛО на Луне. Однако современные данные NASA, включая образцы почвы и изображения, не подтверждают наличие искусственных структур.

Брейден связывает лунные структуры с геометрическими формами на Марсе, такими как "Лицо на Марсе", которые, по его предположению, датируются 50 000 лет назад. NASA опровергает эти утверждения, называя их естественными образованиями.

Ученый также ссылается на исследование человеческой ДНК, в частности хромосомы 2, имеющей признаки слияния, что может указывать на искусственное вмешательство в эволюцию. Он считает, что окаменелости, такие как череп денисовцев в Китае, свидетельствуют о более старой истории человечества, чем принято считать.

Ранее сообщалось, что глава американского космического агентства NASA Шон Даффи обнародовал амбициозные планы по созданию на Луне не просто форпоста, а целого "села" с постоянным проживанием людей уже к 2035 году.