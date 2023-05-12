На Марсе обнаружили остатки полноводной и бурной реки: сенсационные фото

Следы на скалах заставляют учёных пересмотреть свои представления о водной среде на древнем Марсе.

Марсоход NASA Perseverance в феврале-марте 2023 сделал снимки полос на скалах Красной планеты, которые могли образоваться в русле очень быстрой и глубокой реки.

Об этом в четверг, 11 мая, сообщили на сайте NASA.

В сообщении отметили, что древняя река была глубже и быстрее, чем ученые предполагали раньше.

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"Река была частью сети водных путей, впадавших в кратер Езеро — территорию, которую марсоход исследует после посадки более двух лет назад", — сообщили в NASA.

Исследование этой поверхности Марса, ранее покрытой водой, может помочь ученым в их усилиях найти признаки древней микробной жизни, которая, возможно, сохранилась в марсианской породе.

Perseverance исследует вершину веерообразной груды осадочных пород, которая имеет высоту 250 метров и имеет искривленные слои, напоминающие потоки воды.

Грубые зерна осадка и камни, напоминающие булыжную мостовую, которые зафиксировал своей камерой марсоход, указывают на то, что река двигалась с высокой энергией, перемещая большие куски материала.

Марсоход NASA Perseverance сделал снимки полос на скалах, которые могли быть образованы очень быстрой и глубокой рекой / Фото: NASA

"Было приятно смотреть на камни на другой планете и видеть такие знакомые процессы", — сказала Либби Айвз, докторант Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии, управляющей марсоходом Perseverance.

Имея опыт исследования земных рек, Айвз провела последние шесть месяцев, анализируя изображения поверхности Красной планеты. .

Второе мозаичное фото марсоход сделал на холме под названием Пайнстенд. Это изолированный холм, содержащий выгибающиеся вверх осадочные слои, высота некоторых достигает 20 метров. Ученые полагают, что эти высокие слои также могли быть образованы мощной рекой, хотя они также исследуют другие пояснения.

Марсоход Perseverance зафиксировал высокие осадочные слои на холме Пайнстенд, которые могла образовать бурная река. / Фото: NASA

"Эти слои аномально высоки для рек на Земле. Но в то же время наиболее распространенным способом создания таких форм рельефа была бы река”, — считает Либби Айвз.

Напомним, ранее ученые из Европейского космического агентства (ESA) создали первую водную карту Марса на основе данных обсерватории Mars Express и Mars Reconnaissance Orbiter NASA. С помощью собранных данных на карте показаны сотни тысяч мест с минеральными отложениями, которые миллиарды лет назад испытывали влияние воды.

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