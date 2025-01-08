На обочине дороги нашли обезьяну в розовой юбке – фото

Она убежала от своих хозяев изучить местность.

Помощники шерифа в Миссури, США, пришли на помощь паукообразной обезьяне в розовой юбке, блуждавшей у оживленного шоссе.

Об этом пишет UPI.

Офис шерифа округа Джефферсон сообщил в социальных сетях, что полицейские выехали в район шоссе 21 и М на "сообщение о обезьяняющем субъекте".

Они прибыли на место и обнаружили паукообразную обезьяну, одетую в "нечто похожее на пачку".

"После тщательных переговоров и некоторых уговоров копы с бананами смогли подойти достаточно близко, чтобы взять животное в руки", — говорится в сообщении.

Обезьяна / Фото: instagram.com/jeffcomosheriff

Координатор по вопросам общественной безопасности Грант Бисселл рассказал, что обезьяна подошла к одному из мужчин, который является кинологом.

"Обезьяна подошла и дернула его за штанину, и он не знал, что делать. Он присел на корточки и пытался обеспечить какую-то безопасность. И он сказал, что обезьяна потянулась и схватила его за руки, и он сказал: "Ладно, думаю, мы просто постоим здесь вместе, пока не решим, что делать", – рассказал Бисселл в интервью KTVI-TV.

Обезьяна / Фото: instagram.com/jeffcomosheriff

Выяснилось, что обезьяна сбежала из соседнего дома. Примат был благополучно возвращен своему владельцу.

Напомним, в Боливии гигантский крокодил бросился на лодку с туристами. К счастью, никто из людей не стал добычей существа.

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