На окраине города была найдена пикантная часть женского тела: что выяснила полиция

Обнаруженные "части тела" были лишь силиконовой секс-куклой.

Житель городка Гаргесгайм в Германии сообщил в полицию об обнаруженной на окраине пикантной части женского тела – ягодицах. Мужчина заподозрил жестокое убийство с возможным расчленением.

Об этом сообщает издание Spiegel.

Экипаж патрульной полиции принял его вызов и прибыл на место этой удивительной находки.

При ближайшем обзоре выяснилось, что найденные "части тела" были лишь силиконовой секс-куклой.

"Резиновый предмет, вероятно, оставлен одиноким любовником, офицеры поместили в соответствующий мусорный бак", – сообщили в полиции.

Напомним, в Таиланде хирурги спасли жизнь мужчины, которому медведь разорвал лицо, и показали, какой он сейчас выглядит.

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