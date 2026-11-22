Сказочный единорог. Иллюстративное изображение / © Pixabay

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На эстонском острове Сааремаа сотрудники природоохранной организации зафиксировали необычного обитателя леса — самца европейской косули с одним роговым наростом посередине лба. Из-за необычной внешности животное в шутку назвали единорогом.

Об этом пишет немецкое издание Bild.

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Необычную сарну заметили сотрудники природоохранной организации Lutreola Foundation, которые установили скрытую камеру для наблюдения за европейской норкой — видом, находящимся под угрозой исчезновения.

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Однако вместо норки перед объективом появился самец косули. Сначала животное утолило жажду, а затем подошло ближе к камере. Именно тогда исследователи заметили необычный роговой вырост посередине его лба.

Экологи отнеслись к находке с юмором и даже сообщили на своей странице в Facebook о появлении единорога на острове.

© из соцсетей

«Мечты маленьких девочек наконец-то сбылись!» — пошутили представители организации.

Почему у косули вырос только один рог

Как пояснил газете Bild эксперт Немецкого союза охраны природы (NABU) Юлиан Гайерманн, на видео действительно запечатлен самец европейской косули (Capreolus capreolus). Обычно представители этого вида имеют два рога, однако иногда из-за особенностей развития они могут формироваться нетипично.

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По словам специалиста, причиной появления только одного рога может быть повреждение или неправильное формирование участка черепа, где расположены так называемые роговые пеньки. Именно оттуда каждый год отрастают новые рога.

Эта необычная анатомическая особенность вряд ли помешает животному добывать пищу. Косули питаются преимущественно листьями, почками, молодыми побегами, травянистыми растениями и злаками.

В то же время один рог может создавать определенные трудности при соперничестве с другими самцами, у которых обычные парные рога. В таких схватках необычный обитатель Сааремаа может оказаться в невыгодном положении.

«Единорогов» уже находили и раньше

Берлинский эксперт по диким животным Дерк Элерт отметил, что зоологи считают такие случаи чрезвычайно редким, но известным природным явлением.

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В частности, в 2008 году международные СМИ писали об однорогом самце косули, которого обнаружили в природном парке итальянской Тосканы. Тогда среди возможных причин необычной внешности животного называли генетически обусловленный порок развития.

По словам специалистов, подобные аномалии встречаются не только у серн, но и у оленей и других рогатых животных. Поэтому эстонский «единорог» — это не сказочное существо, а редкий пример природной изменчивости.

Напомним, что в Ровенской области корова по кличке Фреди заменила мать осиротевшей козочке Зойке. Животные настолько привязались друг к другу, что теперь корова заботится не только о своей приемной дочери, но и о её козлёнку.

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