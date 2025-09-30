На планете нашли уникальное дерево, которое пахнет конфетами и десертами и сахарной ватой (фото)

Дерево

Во время осенней прогулки по лесу можно вдруг почувствовать невероятно сладкий аромат карамели, сахарной ваты и имбирного печенья. Источником этого запаха является не кондитерская, а особое дерево- багряник японский, или кацура (Cercidiphyllum japonicum).

В Германии его даже называют «kuchenbaum» — «дерево-пирог». Это настоящая ботаническая редкость и живая окаменелость, растущая на Земле уже миллионы лет, появившись после вымирания динозавров.

Секрет сладкого аромата скрывается в химическом составе листьев. От запаха карамели отвечает органическое соединение мальтол, которое широко используют в пищевой промышленности для придания продуктам характерного вкуса. Мальтол присутствует в листьях дерева весь год, но его концентрация наибольшая именно осенью. Когда листья меняют цвет на золотистый, оранжевый и красный, сахара в них разлагаются, образуя много мальтола, и дерево наполняет воздух естественным сладким ароматом.

С биологической точки зрения причина такого запаха до сих пор не совсем понятна. Обычно сладкие ароматы нужны для привлечения опылителей, но осенью, когда листья опадают, это не имеет смысла. Возможно, аромат кацуры — это просто побочный эффект естественных процессов в стареющих листьях. Именно это делает прогулку рядом с деревом особенной и незабываемой, позволяя насладиться уникальным явлением природы.

