На пляж из-за шторма выбросило тысячи редких "одноногих монстров" (фото)

На пляж из-за шторма выбросило тысячи редких "одноногих" существ (фото)

На берегу залива Стадленд в графстве Дорсет, Великобритания обнаружили массовое скопление моллюсков-выдр, чей необычный вид напугал и заинтересовал местных жителей. Из-за мясистых сифонов, напоминающих внутренности, очевидцы сравнили их с монстрами из популярного сериала Netflix «Удивительные чудеса».

Об этом пишет Daily mail.

Причина природной аномалии

По словам представителя Национального фонда Purbeck Countryside, это самая удивительная находка на местных берегах за последние недели.

Эти двустворчатые моллюски обычно живут глубоко под морским дном, используя свои сифоны для фильтрации планктона и водорослей из воды. Недавние восточные ветры подняли волны достаточно мощные, чтобы поднимать морское дно и вытаскивать этих существ из их тайников», — пояснил представитель фонда.

Несмотря на научный интерес, событие имеет печальные последствия для экосистемы. Большинство моллюсков погибло во время перемещения. А оставшиеся в живых имеют мизерные шансы на выживание даже при условии возвращения в воду. Морские эксперты из Фонда дикой природы Дорсета установили по годовым кольцам на панцирях, что возраст выброшенных особей составляет около семи лет.

Местные жители выражают беспокойство из-за массовой гибели дикой природы. Однако специалисты отмечают, что подобные инциденты являются показателем богатства морской жизни региона. Последний подобный случай в Дорсете был зафиксирован в 2018 году. После этого популяция смогла полностью восстановиться.

В настоящее время ученые продолжают наблюдение за береговой линией. Местных просят не пытаться самостоятельно спасать моллюсков, поскольку процесс их адаптации после шторма крайне сложный.

