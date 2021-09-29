На пляж вблизи Нью-Йорке выбросило 11-метрового метвого кита: его могли ранить рыбаки

Животное имело раны вокруг головы.

На берег близ Нью-Йорка, в парке Грейт-Киллс, выбросило мертвого кита: на нем обнаружили связаны с людьми травмы.

Именно эти травмы могли повлиять на его гибель, сообщает сайт Live Science.

Ученые из Атлантического сообщества сохранения морской среды считают, что животное могли поранить рыболовным снаряжением.

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Отмечается, что погиб горбатый кит Megaptera novaeangliae. Его длина — около 11,6 м. Вес — около 27 тонн.

Специалисты из сообщества сохранения морской среды осмотрели труп животного. У него были раны вокруг головы и рта. Кроме того, в его желудке обнаружили кусок металла: он застрял и повредил пищеварительный тракт. По словам главного научного сотрудника AMSEAS Роберта ДиДжиованни, ученые провели вскрытие трупа и собрали образцы для лабораторного анализа.

"Этот кит был найден с отверстием для дыхания под поверхностью воды, "обычно является надежным признаком того, что животное уже давно умерла", — сказал ДиДжиованни. Он также добавил: на вид кит был здоровы и сытым. Он имел толстый слой жира и полный желудок.

Поскольку кит большой, то рабочие применили тяжелую строительную технику, чтобы выкопать глубокую могилу и закопать его.

"Причина смерти остается неустановленным до тех пор, пока образцы, собранные во время вскрытия, а не будут проанализированы. Мы узнаем больше после того, как получим результаты лабораторных исследований", — заявил Роберто ДиДжиованни.

Как сообщалось, на побережье фризских островов (архипелага на севере Нидерландов) вынесло водой почти сотню мертвых дельфинов. Специалисты называют такую цифру большой.

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