На пляж выбросило смертельную 30-метровую медузу (фото)

Медузы / © Pexels

На побережье недалеко от города Нерн в Шотландском нагорье отдыхающие встретили гигантскую медузу "грива льва" пурпурного оттенка. Ее диаметр достигал около двух метров, а щупальца могут растягиваться более чем на 30 метров.

Об этом сообщает Daily Star.

Огромная медуза.

По словам экспертов, несмотря на то, что смертельные случаи от укуса этой медузы редки, ее прикосновение может вызвать тошноту, потоотделение и сильные мышечные судороги.

Обнаруживший существо исследователь Дэвид Александр Боуи рассказал изданию What's The Jam:

"Это примерный размер медуз, которых выбрасывает на берег. Но на самом деле их гораздо больше - сотни немного мельче. Если планируете купаться, будьте осторожны".

Он добавил, что раньше никогда не видел столь больших экземпляров даже мертвыми на пляже.

Этот случай стал частью волны появления "инопланетных" медуз на побережье Великобритании.

Ранее 31-летний инженер Джоэл Гэбриел столкнулся с нашествием огромных медуз в Лландидно, Уэльс. Он назвал их "опасными блинами" из-за того, как они маскируются на песке. По словам мужчины, медузы состоят на 95% из воды и высыхают через несколько минут после того, как их выбрасывает на берег.

