На пляж выбросило загадочное морское существо, похожее на инопланетянина (шокирующие фото)

Исследователи из Общества охраны моря предполагают, что это может быть вид скатов.

На пляж в Западном Сассексе, Великобритания, выбросило мертвое морское существо, похожее на инопланетянина. Неизвестное животное с шиповатым хвостом поразило местных жителей.

Об этом пишет издание Mirror.

По словам очевидцев, существо имеет полупрозрачную голову, похожую на голову медузы, и по меньшей мере два плавника разного размера с длинным хвостом. Тело темно-серого цвета, имеющее шипы, идущие от головы вниз по хребту. Она не имеет костей, размером – 2 фута (свыше полуметра).

Королевское общество защиты животных от жестокого обращения (RSPCA) также обеспокоено существом, заявив, что их сотрудники не смогли его идентифицировать. Однако исследователи из Общества охраны моря предполагают, что это может быть вид скатов. Пресс-секретарь этого общества считает, что это - шипучий скат, которому удалили крылья.

Фото: mirror.co.uk

Фото: mirror.co.uk

Напомним, ученые зафиксировали глубочайшую рыбу, которую когда-либо видели в мире.

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