На пляж выбросило загадочные "ведьминские бутылки": исследователи боятся их открывать (фото)

Те, кто раньше осмеливался их открывать, говорят, что в них содержались зловещие телесные жидкости, волосы и ногти.

В США таинственные "ведьминские бутылки" выбросило на берег, и исследователи слишком напуганы, чтобы рискнуть их открыть.

Об этом пишет Daily Star.

Эксперт Джейс Таннелл наткнулся на эти причудливые находки на пляже недалеко от Корпус-Кристи, штат Техас, 15 ноября. Их прозвали бутылками ведьм, поскольку никто не знает, кто их послал и что в них содержится.

Вокруг стекла одной бутылки были обернуты ракушки, что заставило экспертов подозревать, что она была под водой в течение некоторого времени. Таннелл рассказал, что с 2017 года в этом районе было выброшено восемь бутылок.

Хотя он говорит, что не боится, он все равно не рискнет открыть одну из них, узнав, что, по слухам, они содержат "заклинания и прочее". И его жена согласна, отказываясь приносить их в свой дом.

На пляж выбросило загадочные бутылки / Фото: MissionAransasNERR/Youtube

Те, кто раньше осмеливался их открывать, говорят, что в них содержались зловещие телесные жидкости, волосы и ногти.

В отделе науки и общества Университета Макгилла сообщили Fox News, что в XVI и XVII веках ведьмы верили, что их заклинания могут излечивать болезни и отгонять зло. "Но злые волшебства можно отразить, поместив их в бутылку ведьмы, которая, если ее правильно подготовить, может фактически отражать самое заклинание, одновременно мучая ведьму".

На пляж выбросило загадочные бутылки / Фото: MissionAransasNERR/Youtube

Выступая в ролике на YouTube, Таннелл объяснил, что есть много других причин, по которым люди делают эти бутылки.

"Некоторые флаконы с заклинаниями предназначены для защиты", – сказал он. "Они проводят ритуал, содержащий аромат, дым и т.д. Иногда они делают это из соображений здоровья, на удачу – есть множество причин, по которым людям нужны бутылки с заклинаниями".

На пляж выбросило загадочные бутылки / Фото: MissionAransasNERR/Youtube

Таннелл не знает, откуда взялись эти бутылки. Однако он не верит, что они прибыли из США.

Он рассказал, что некоторые из обнаруженных им бутылок были настоящими тонкими желтыми бутылками из-под уксуса, сделанными на Гаити, и к тому времени, когда их вынесло на берег, на них были укусы морских черепах. Также существует возможность того, что такие бутылки могут попасть из Карибского бассейна или Южной Америки.

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