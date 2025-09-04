На пляж выбросилось чудовище: неизвестное существо размером с четыре автомобиля (фото)

Огромное существо заметили на песке популярного пляжа (Изображение: Clayton Boswell/Media Wales)

На пляже Сефн-Сидан в Пембре, Кармартеншир (Уэльс), обнаружили огромный труп морского животного, что шокировало местных жителей. Тушу, вероятно, кита, выбросило на берег. Определить точный вид животного еще предстоит экспертам, которые также установят причину его смерти.

Об этом пишет Mirror.

В прошлом киты, которые выбрасывались на берег в Уэльсе, часто страдали от недоедания или загрязнения, в частности пластиком.

Эта находка произошла спустя всего несколько дней после другого странного случая. На пляже Эль-Кастильо в Фуэнхироле (Испания) обнаружили огромную медузу. Отдыхающий пытался откатить ее с мелководья на берег.

Чрезвычайно большое существо размером с четыре машины выбросилось на берег Уэльса. (Изображение: Clayton Boswell/Media Wales)

Этот поступок вызвал бурную дискуссию в социальных сетях. Одни пользователи осудили передвижение медузы. Другие же защищали отдыхающего, утверждая, что медузы могут быть ядовитыми и опасными, особенно для детей. Также некоторые комментаторы отметили, что те люди, кто возмущается, сами часто оставляют пластик и мусор на пляжах, загрязняя окружающую среду.

