На пляже нашли бутылку с посланием солдат Первой мировой войны

Послание в бутылке, найденной во время уборки пляжа в Австралии, оказалось письмами двух солдат Первой мировой войны, выпустивших ее 109 лет назад.

Об этом пишет Australian Broadcasting Corp.

Дебра Браун рассказала, что она и ее семья убирали вдоль береговой линии в Уортон-Бич, когда ее дочь нашла бутылку с письмами от Малкольма Александра Невилла и Уильяма Кирка Харли, солдат, служивших во время Первой мировой войны в 1916 году.

Из письма Невилла следовало, что он родом из Вилкаватта, Южная Австралия, и Браун смогла с помощью Facebook связаться с Герби Невиллом, внучатым племянником солдата.

Старшему Невиллу было 28 лет, когда он погиб в бою во Франции спустя всего несколько месяцев после того, как написал свое послание в бутылке. Герби Невилл сказал, что знает о своем двоюродном дяде Малкольме по рассказам, которые он слышал от своей тети, которой сейчас 101 год.

"Было удивительно, сколько всего выплыло на поверхность за то короткое время, что он провел в Первой мировой войне", – сказал Невилл в интервью.

Браун также смогла связаться с членами семьи Харли, позже вернувшимися домой с войны.

"Мы все абсолютно ошеломлены. У нас есть пятеро внуков, которые все еще живы", - сказала внучка Энн Тернер. "Мы все находимся в постоянном контакте с тех пор, как это произошло, и мы просто не можем в это поверить. Мы чувствуем, что наш дедушка протянул нам руку помощи из могилы".

Профессор прибрежной океанографии Университета Западной Австралии Чарита Паттиарачи считает, что, возможно, бутылка с посланиями находилась в воде всего несколько недель после того, как ее запустили из Большой Австралийской бухты.

"Вероятно, прошло несколько недель, возможно, даже месяц, прежде чем она попала на пляж Уортон-Бич", - сказала она. "Как только она попала на пляж, она могла остаться там и быть погребенной в песке, так что она могла пролежать там 100 лет".

