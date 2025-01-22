На пляже нашли "рыбу Судного дня": это привело к опасениям катастрофы – фото

По легенде, эти существа являются предвестниками землетрясений и других природных катаклизмов.
Редкую "рыбу Судного дня" выбросило на берег мексиканского пляжа, что повлекло за собой опасения о надвигающейся катастрофе.
Об этом пишет Daily Mail.
Серфингисты заметили существо, известное как веслорыба, на южной части полуострова Баха-Калифорния.
Массивная рыба, длиной с доску для серфинга, имела серебристо-голубое тело с ошеломляющим красным плавником, спускавшимся вниз по спине, но имела поврежденный хвост.
Они могут достигать 10 метров в длину и весить более 200 килограммов.
Легенда свидетельствует, что эти рыбы являются предвестниками землетрясений и других природных катаклизмов.
Местный житель, ставший свидетелем происшествия в Мексике, сказал: "Говорят, что эти рыбы появляются, когда должно быть очень сильное цунами".
Хотя ученые не доказали взаимосвязи, 20 веслорыб выбросились на берег за несколько месяцев до того, как Япония испытала разрушительное цунами, унесшее более 15 000 жизней и приведшее к землетрясению магнитудой 9,0 баллов в марте в 2011 году.
В то время как рыбу в Мексике впервые увидели в 2025 году, одну из них заметили в Калифорнии за месяц до того, как она пострадала в результате землетрясения магнитудой 7,0 баллов в прошлом году.
Молодые серферы быстро подбежали к рыбе, подхватили ее досками и отнесли обратно в океан.
Благодаря своим размерам и форме рыба напоминает "морского змея" и считается знаком будущего в японской мифологии, где она известна как "посланник из дворца бога морского дракона".
Легенда свидетельствует, что веслорыбы живут под островами Японии, и они выходят на поверхность, чтобы предупредить людей о приближающемся землетрясении. Но эти существа встречаются по всему миру, обитая на глубине от 200 м до 1000 м под поверхностью.
Их тело не имеет чешуи, а кожа покрыта скользким серебристым защитным покрытием, известным как гуанин.
Японский миф возродился в 2011 году после землетрясения и цунами в Тохоке. 11 марта катастрофическое землетрясение магнитудой 9,1 балла, грохотало в течение шести минут, подталкивая волны высотой до 40 метров со скоростью почти 645 км в час, когда они обрушились на страну. Волнам хватило энергии, чтобы продвинуться на 9,5 км вглубь страны, разрушив критично важные объекты инфраструктуры, дома и офисы на восточном побережье.
Напомним, в ноябре в прошлом году в Калифорнии на берег выбросило веслорыбу. А в декабре штат всколыхнуло мощное землетрясение, повлекшее предупреждение о цунами. Землетрясение произошло в 10:44 утра в 70 км от побережья Эврики, а толчки ощущались в Сан-Франциско вскоре после этого.
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