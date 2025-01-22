На пляже нашли "рыбу Судного дня": это привело к опасениям катастрофы – фото

По легенде, эти существа являются предвестниками землетрясений и других природных катаклизмов.

Редкую "рыбу Судного дня" выбросило на берег мексиканского пляжа, что повлекло за собой опасения о надвигающейся катастрофе.

Об этом пишет Daily Mail.

Серфингисты заметили существо, известное как веслорыба, на южной части полуострова Баха-Калифорния.

Массивная рыба, длиной с доску для серфинга, имела серебристо-голубое тело с ошеломляющим красным плавником, спускавшимся вниз по спине, но имела поврежденный хвост.

Они могут достигать 10 метров в длину и весить более 200 килограммов.

Легенда свидетельствует, что эти рыбы являются предвестниками землетрясений и других природных катаклизмов.

Местный житель, ставший свидетелем происшествия в Мексике, сказал: "Говорят, что эти рыбы появляются, когда должно быть очень сильное цунами".

Рыба Судного дня / Фото: скриншот с видео

Хотя ученые не доказали взаимосвязи, 20 веслорыб выбросились на берег за несколько месяцев до того, как Япония испытала разрушительное цунами, унесшее более 15 000 жизней и приведшее к землетрясению магнитудой 9,0 баллов в марте в 2011 году.

В то время как рыбу в Мексике впервые увидели в 2025 году, одну из них заметили в Калифорнии за месяц до того, как она пострадала в результате землетрясения магнитудой 7,0 баллов в прошлом году.

Молодые серферы быстро подбежали к рыбе, подхватили ее досками и отнесли обратно в океан.

Рыба Судного дня / Фото: скриншот с видео

Благодаря своим размерам и форме рыба напоминает "морского змея" и считается знаком будущего в японской мифологии, где она известна как "посланник из дворца бога морского дракона".

Легенда свидетельствует, что веслорыбы живут под островами Японии, и они выходят на поверхность, чтобы предупредить людей о приближающемся землетрясении. Но эти существа встречаются по всему миру, обитая на глубине от 200 м до 1000 м под поверхностью.

Их тело не имеет чешуи, а кожа покрыта скользким серебристым защитным покрытием, известным как гуанин.

Японский миф возродился в 2011 году после землетрясения и цунами в Тохоке. 11 марта катастрофическое землетрясение магнитудой 9,1 балла, грохотало в течение шести минут, подталкивая волны высотой до 40 метров со скоростью почти 645 км в час, когда они обрушились на страну. Волнам хватило энергии, чтобы продвинуться на 9,5 км вглубь страны, разрушив критично важные объекты инфраструктуры, дома и офисы на восточном побережье.

Напомним, в ноябре в прошлом году в Калифорнии на берег выбросило веслорыбу. А в декабре штат всколыхнуло мощное землетрясение, повлекшее предупреждение о цунами. Землетрясение произошло в 10:44 утра в 70 км от побережья Эврики, а толчки ощущались в Сан-Франциско вскоре после этого.

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