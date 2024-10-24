На пляже нашли жуткое существо, похожее на морского динозавра: фото

На побережье Тихого океана вблизи американского города Лагуна Нигел (штат Калифорния) местные жители обнаружили странное существо с острыми зубами и длинным змеевидным телом, запутавшимся в водорослях.

В сети Reddit высказывают самые разные версии относительно этого животного.

Некоторые сравнивали это жуткое существо с плезиозавром — доисторической морской рептилией, часто связываемой с легендарным Лох-Несским чудовищем.

В комментариях к опубликованному фото пишут, что после увиденного могут сниться кошмары.

Эксперты определили, что "динозавр" на самом деле является рыбой мурленой. / Фото: reddit

Однако эксперты быстро успокоили паникеров и определились с идентификацией существа.

Представитель Калифорнийского департамента рыбного хозяйства и дикой природы Тим Дейли определил, что "морской динозавр", очевидно, является обычной муреной — рыбой, обитающей в водах вблизи Южной Калифорнии.

Обычно она желтоватая или коричневая с пятнами, а необычный белый цвет появился из-за продолжительного пребывания на воздухе после гибели.

Мурены живут на коралловых рифах, а также у скалистых участков вдоль океанского побережья и часто попадаются на глаза тренирующимся в этом регионе дайверам.

Напомним, на дне океана обнаружены новые формы жизни: кроме микробов и вирусов, ранее считавшихся единственными обитателями этой суровой среды, там также живут гигантские черви.

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