На пляже пара занялась сексом, а случайный свидетель может сесть в тюрьму: что произошло (фото)

В Австралии пара среди людного пляжа занялась сексом. Один из отдыхающих снял это на видео и ему может грозить до 2 лет лишения свободы.

Об этом пишет news.yahoo.com.

Инцидент произошел на пляже Хенли в Аделаиде. Там пара сначала страстно целовались, а потом в людном месте занялась любовью.

Возмущенный отдыхающий сначала сделал влюбленным замечания и те извинились за свое поведение. Однако мужчина снял это на видео, опубликованном впоследствии в социальных сетях. Теперь ему может грозить до 2 лет лишения свободы или штраф, поскольку в Австралии запрещено снимать интимные сцены.

Фото: news.yahoo.com

Адвокат Хью Вудс сказал, что запись интима пары может считаться "нарушением личной жизни". Полиция изъяла запись у мужчины, однако пока решила не наказывать ни одну из сторон.

Напомним, в Тернопольской области мужчина отправил через Instagram фото и видео, как он занимается сексом с бывшей. Женщина отреагировала и обратилась в суд.

Читайте также: