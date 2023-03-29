На пляже в Нидерландах обнаружили существо, которое называют "рыбой-вампиром"

Этот вид существует около 400 миллионов лет, иногда этих рыб называют "живыми динозаврами"

Морская минога, являющаяся паразитической кровоссальной рыбой, была обнаружена морским биологом Ярко Хавермансом на голландском острове Тексель. Это существо с несколькими рядами зубов иногда называют "рыбой-вампиром".

О редкой находке сообщает издание Mirror.

Я сразу понял, что это морская минога, это невероятная рыба. Внешне похожа на угря, но это рыба без челюстей, у нее дискообразный рот, наполненный зубами. Это удивительные существа, почти инопланетные по внешнему виду, с таким же удивительным образом жизни”, – добавил биолог.

Фото: mirror.co.uk

Этот вид существует около 400 миллионов лет, иногда этих рыб называют "живыми динозаврами".

Морская минога известна тем, что питается кровью своей добычи, нападая на рыб и китообразных. Жертва с высосанной кровью, как правило, этого нападения не переживает.

Последний раз эту рыбу видели на острове 2017 года. Обычно миноги встречаются весной, когда они мигрируют из моря в пресную воду для нереста.

Напомним, ранее приобретенный в рыбном магазине карася женщина назвала Лазарем и временно поселила в домашней ванной.

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