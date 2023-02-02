На пляже взбешенная россиянка откусила британке кусок пальца: что так разозлило женщину (фото 18+)

Агрессивная россиянка и ее муж оперативно скрылись из страны.

В Таиланде взбешенная российская туристка набросилась на гражданку Великобритании, когда женщина вежливо к ней обратилась. Жительница страны-агрессора откусила потерпевший кусок пальца и напала на собаку.

Об этом пишет www.mirror.co.uk.

Историю рассказала 39-летняя бывшая польская спортсменка Моника Созанская. Женщина вместе с подругой отдыхали на пляже в Таиланде. Там они искали свободное место, чтобы наслаждаться отдыхом. Свободные пляжные кресла-мешки женщины заметили возле парочки. Тогда подруга Созанской вежливо спросила, свободно ли здесь. Это разозлило россиянку и она не захотела, чтобы возле них отдыхали подруги. Ситуацию урегулировал только официант клубного пляжа.

Однако это крайне не понравилось взбешенной россиянке и она напала на подругу Моники — гражданку Великобритании. Россиянка откусила женщине часть пальца и избила ее собаку.

"Она схватила руку моей подруги и укусила ее. Затем выплюнула укушенную фалангу и улыбнулась. Кровь просто брызнула. Это было как в фильме ужасов!", — вспоминает полька.

Осторожно, чувствительный контент

Фото: mirror.co.uk

Россияне успели скрыться ближайшим самолетом в Малайзию. Гражданку Британии госпитализировали, медики пытаются спасти ее палец.

"Сейчас врачи пытаются спасти палец и избежать ампутации с помощью специальной процедуры, которая называется "обертывание", — говорит Моника Созанская.

Напомним, в Таиланде погиб 34-летний мужчина, который поставил мобильный телефон заряжаться и заснул. Его убило электрическим током.

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