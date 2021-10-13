На побережье популярного курорта нашли загадочное коричневое существо: как оно выглядит (фото)

На побережье популярного курорта нашли загадочное коричневое существо: как оно выглядит (фото)

Мысли комментаторов насчет существа разошлись.

В Австралии в штате Квинсленд на пляж курортного города Йеппун вынесло загадочное существо коричневого цвета.

Соответствующие фотографии опубликованы в группе Australian Native Animals в Facebook.

На снимке изображено желеобразное существо коричневого цвета, которое, по мнению пользователей, чем снаружи напоминает печень.

"Подруга запостила у себя в "Фейсбуке" и поинтересовалась, знает ли кто-то, что это такое. Говорит, что оно выглядело как желеобразное существо", — написала автор публикации.

Часть комментаторов предположила, что девушка сфотографировала Crambione mastigophora — томатную медузу, безопасную для человека, но плохо пахнет. Другие считали ее слишком темной, однако один из пользователей пошутил, что она просто подгорела на солнце.

Еще кто-то предположил, что это может быть "дьявольский кошелек", или оболочка яйцевой капсулы акулы.

Australian Native Animals

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