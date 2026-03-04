На поле для гольфа образовалась пропасть, которая открыла 200-летнюю тайну (фото)

Подвал, который нашли под полем для гольфа после образования пропасти

В Большом Манчестере (Британия) во время обычных работ на 13-й лунке престижного гольф-клуба Davyhulme Park внезапно образовалась пропасть. То, что увидел гринкипер на дне ямы, оказалось забытой 200-летней тайной древнего поместья.

Об этом пишет The Sun.

На 13-й лунке гольф-поля площадью 99 акров внезапно появилась пропасть. Гринкипер Стив Хопкинс был ошеломлен, когда заглянул в воронку на территории поля в Траффорде. Обвал на территории Davyhulme Park Golf Club обнажил винный погреб XIX века с десятками бутылок от вина, шампанского и портвейна.

Примечательно, что 13-я лунка называется the Cellars («Погреба») — и, как выяснилось, не зря. Это свидетельствует о том, что об этом месте помнили, даже несмотря на то, что оно было запечатано в течение многих лет.

«Гринкипер зашел в профессиональный магазин и был очень взволнован своей находкой. Он начал копать глубже. И тогда мы увидели все эти бутылки, которые, к сожалению, оказались пустыми. Похоже, в те времена там хорошо повеселились!» — поделился клубный профессионал Мартин Геймер.

Кирпичный подвал происходит со времен Davyhulme Hall, поместья, которое снесли в 1888 году из-за отсутствия покупателя. Старший преподаватель истории Манчестерского университета доктор Чарльз Инсли отметил, что «вполне возможно, что люди выпили эти бутылки», когда здание разрушали.

Под полем для гольфа был скрыт винный погреб XIX века (8 фото) © Facebook © Facebook

Гольф-клуб считают четвертым старейшим в Англии — его история начинается еще в 1860-х годах.

«Это часть поля, по которой регулярно ходят люди. Страшно даже представить, сколько людей проходили над этим погребом за последние сто лет — никогда не знаешь, что может быть под ногами! Это напоминает мне, как я горжусь тем, что я британец и англичанин, ведь мы имеем такую богатую историю — найти что-то подобное просто невероятно», — отметил Мартин.

Клуб славится своим историческим наследием — на его территории также расположена урна, которую считают местом захоронения любимой лошади одного из бывших владельцев.

По словам Мартина, местная община активно поддерживает инициативу, и сейчас продолжаются «начальные этапы» реализации идеи превратить погреб в историческую особенность поля.

В Facebook клуб сообщил, что погреб снова запечатали, а найденные бутылки изъяли для сохранения до принятия решения о дальнейших действиях.

