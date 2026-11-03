На поле выпал дождь из крови и мяса и испугал жителей США: что известно о жутком событии

На поле в США пошел дождь из крови и кусков мяса / © pixabay.com

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В 1841 году в американском штате Теннесси произошло необычное событие: на табачное поле прошел дождь из крови и кусков животной плоти. Учёный, исследовавший образцы, подтвердил их животное происхождение, однако объяснить, как они оказались на поле, оказалось значительно сложнее.

Об этой загадочной истории пишет Daily Galaxy.

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Что произошло на табачном поле

В один августовский день 1841 года двое порабощённых рабочих собирали табак недалеко от города Ливан в штате Теннесси. Около полудня они услышали необычный шум, похожий на сильный дождь или град.

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Вскоре листья растений покрылись красными каплями, среди которых лежали небольшие кусочки вещества, похожего на мясо и жир.

Рабочие показали загрязнённые листья своему хозяину по фамилии Чандлер. Новость быстро разнеслась по окрестностям, и на поле начали собираться местные жители, чтобы увидеть это странное явление собственными глазами.

По словам очевидцев, красные пятна покрывали верхнюю часть табачных листьев, а разбросанные кусочки плоти имели резкий запах гниения.

Один из посетителей, Уильям Ф. Купер, записал в дневнике, что необычные останки покрывали территорию шириной примерно 37–55 метров и длиной 550–730 метров.

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Что выяснил ученый

Образцы странного вещества попали к Джерарду Трасту — профессору химии и минералогии Университета Нашвилла.

Исследователь установил, что материал имел животное происхождение. Для проверки он нагрел кусочки ткани и красную жидкость в стеклянной пробирке. При нагревании они вели себя так же, как говядина или свинина.

Учёный также лично осмотрел место происшествия и высказал предположение, что причиной необычного «дождя» мог стать мощный вихрь.

По его версии, воздушный поток поднял останки разлагавшегося животного, перенес их в грозовую тучу, а затем они упали на табачное поле.

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Труст опубликовал свои выводы в журнале «American Journal of Science», приведя также исторические сведения о случаях красного дождя и снега.

Мог ли загадочный дождь оказаться мистификацией?

В октябре 1841 года журнал «Western Journal of Medicine and Surgery» опубликовал статью, в которой утверждалось, что необычное явление было обычной мистификацией.

Согласно этой версии, двое порабощенных работников якобы признались, что сами разбросали по полю останки разлагавшейся свиньи ради развлечения.

Однако издание не привело доказательств такого признания. Местные жители также не согласились с этим объяснением и продолжали настаивать, что куски плоти действительно падали сверху.

В итоге окончательно установить причину происшествия так и не удалось.

Подобные случаи происходили и позже

Этот случай в Теннесси был не единственным. 3 марта 1876 года в округе Бат, штат Кентукки, на землю также якобы выпало значительное количество кусков мяса.

Этот случай вошёл в Книгу рекордов Гиннеса как самый крупный зафиксированный «мясной дождь». Подобные сообщения поступали также из Калифорнии в 1851 и 1869 годах.

Среди возможных объяснений исследователи рассматривали мистификации, деятельность падальщиков и мощные воздушные вихри, способные переносить предметы на значительные расстояния.

В то же время современные случаи так называемого «кровавого дождя» обычно имеют иное происхождение. Например, красные осадки, выпавшие в индийском штате Керала в 2001 году, исследователи связывали со спорами водорослей или пылью, принесенной из пустынь.

Напомним, что в Южной Корее обычный ремонт дренажной системы привел к одному из важнейших археологических открытий страны. Рабочие случайно наткнулись на гробницу короля Мурьона и его супруги.

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