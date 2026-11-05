На протяжении веков людей убеждали, что это настоящая русалка: ученый раскрыл правду

Русалка с островов Фиджи / © Daily Mail

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Причудливое существо с головой и туловищем, похожими на человеческие, и рыбьим хвостом на протяжении XIX века демонстрировали в музеях и передвижных шоу как настоящую русалку. Некоторые люди даже считали её возможным «недостающим звеном» эволюции — промежуточным звеном между рыбами и млекопитающими.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на исследование и комментарии Джека Дейли, преподавателя Колорадского университета в Боулдере.

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Сенсация XIX века

Известное как «Русалка с островов Фиджи» (Feejee Mermaid) существо приобрело популярность в XIX веке, когда его стали представлять публике в качестве доказательства существования загадочных морских существ. Экспонат привез в США шоумен П. Т. Барнум, который выставлял его в Американском музее под названием «Самая большая диковинка в мире».

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Необычный облик существа — человеческие черты верхней части тела и рыбий хвост — подогревал интерес посетителей. В тот период, когда учёные активно обсуждали теории эволюции, некоторые наблюдатели даже предполагали, что экспонат может быть неизвестной биологической формой или промежуточным звеном между водными животными и млекопитающими.

Барнум описывал её как небольшое иссохшее существо длиной около метра, с открытой пастью, изогнутым хвостом и поднятыми руками. Несмотря на жуткий вид, выставка собирала толпы желающих увидеть якобы настоящую русалку.

Чем оказалось мифическое существо

Как объясняют современные исследователи, «Русалка с островов Фиджи» не имела ничего общего с неизвестным видом или эволюционным звеном. Это была тщательно изготовленная подделка, созданная путем соединения туловища молодой обезьяны с хвостом рыбы. Сканирование других экземпляров такого экспоната также выявило использование частей рыб, обезьян и рептилий.

По словам Джека Дейли, эта мистификация стала примером того, как сочетание фольклора, научных дискуссий и зрелищных представлений могло вводить публику в заблуждение.

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«Русалки с островов Фиджи в том виде, в каком их демонстрировали в Америке, являются типичным примером „балаганной подделки“», — отметил исследователь в материале для издания The Conversation.

Интересно, что сам Барнум в своей автобиографии упоминал, как обращался к натуралисту, чтобы тот оценил подлинность экспоната. Специалист не смог объяснить необычное строение существа, но и не подтвердил, что оно настоящее. Барнум решил воспользоваться этой неопределённостью и продолжил представлять подделку как настоящую русалку.

Напомним, что 51-летний житель Новой Зеландии Влад Дракула-Лоу, называющий себя настоящим вампиром, рассказал о необычном образе жизни и объяснил, какие популярные представления о вампирах из кино не соответствуют действительности.

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