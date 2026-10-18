На работе спорите, а дома молчите?: что влияет на ваше поведение во время конфликтов

5 типов конфликтов и выхода из них / © Credits

Реклама

Реакция человека на вызовы и противоречия — это не случайные эмоциональные всплески, а сформированные модели поведения. Для анализа этих действий ученые часто используют классификацию Килманна и Томаса, которая опирается на два фактора: стремление защитить собственный интерес и готовность учитывать позицию другой стороны.

Об этом рассказывает Egészség Kalauz.

Реклама

Как вы ведете себя во время спора: 5 типов конфликтов рассказывают о человеке и его реакциях

Специалисты отмечают, что ни одна из стратегий не является универсальной или безусловно вредной.

Реклама

Эффективное управление конфликтами заключается не в отсутствии споров, а в умении распознать наиболее подходящую стратегию для конкретного момента. Важно понимать, что привычки реагирования не являются застывшими чертами характера — один и тот же человек может вести себя совершенно по-разному дома и на рабочем месте.

Наивысшую гибкость проявляют те люди, которые овладели несколькими моделями и умеют адаптировать свои реакции под ситуацию.

В первые минуты острого спора некоторые сразу переходят к активному наступлению, кто-то предпочитает замолчать или уступить, а кто-то стремится найти общий знаменатель. Поведение во время конфликта отчетливо демонстрирует, насколько человек отстаивает собственные интересы и учитывает ли он позицию собеседника.

Концепция Томаса-Килманна систематизирует реакции по двум основным критериям: степень настойчивости в защите собственных интересов и степень готовности учитывать стремление противоположной стороны.

Реклама

Основные типы реакций на конфликты таковы:

Силовой подход/соперничество : показывает высокий уровень решимости и минимальную склонность к компромиссам. Человек стремится любой ценой доказать собственную правоту. Такой подход оправдан в критических ситуациях, где требуется немедленное решение или защита безопасности. Но в повседневном общении постоянное стремление победить разрушает доверие.

Сознательное или самопроизвольное уклонение : человек отказывается от открытого обсуждения и меняет тему, замолкает или физически выходит из разговора. Это полезный инструмент, когда эмоции переполняют или вопрос не стоит усилий, но системное игнорирование сложных тем лишь накапливает внутреннее напряжение.

Уступчивость/приспособление : человек делает выбор в пользу сохранения отношений ценой пренебрежения собственными потребностями. Такая стратегия целесообразна, когда ошибка очевидна или тема более принципиальна для собеседника. В то же время, постоянная уступчивость одной стороны создает иллюзию мира.

Поиск компромисса : базируется на взаимных уступках, когда стороны делят разногласия пополам. Это действенный способ быстро достичь договоренностей при ограниченном времени, но он редко решает глубинные причины недоразумений, поскольку каждый остается частично недовольным.

Полноценное сотрудничество: наиболее ресурсоемкий подход, направленный на глубинное понимание мотивов обоих участников и поиск решения, которое полностью устроит каждого. Эта стратегия требует времени и эмоциональной вовлеченности, но она обеспечивает прочное долгосрочное партнерство.

«Идеального» стиля разрешения конфликтов не существует

Было бы слишком просто заключить, что сотрудничество — это единственный правильный выбор, а уклонение или соперничество являются якобы лишь негативными моделями.

Важнейшее мнение концепции Томаса-Килманна состоит в том, что все пять подходов могут быть оправданы в подходящее время и в правильном месте. Главное — не применять постоянно один и тот же шаблон, а уметь адаптировать свою реакцию под ситуацию.

Незначительный спор иногда разумнее просто проигнорировать. В критической ситуации нет времени на долгие обсуждения. Если вы ошиблись, логично применить приспособление. Когда срочно нужна договоренность, сработает компромисс.

Реклама

В важнейших вопросах длительных отношений следует потратить время на полноценное сотрудничество.

Почему на работе и дома мы как разные люди

Возможно, вы и сами замечали, что на работе вам легко удается защищать собственную позицию, а дома вы предпочитаете уступить в споре — или наоборот. Это не свидетельствует о внутреннем противоречии. На выбор стратегии влияют не только личные наклонности. Большое значение имеют сама ситуация, характер отношений с человеком, вес конфликта и возможные последствия.

Исследования показывают, что особенности контекста могут существенно корректировать выбранную модель поведения.

Вы можете обращаться по-разному с руководителем, партнером, незнакомым человеком или собственным ребенком. Разница в статусе и властях играет существенную роль: защищать позицию гораздо проще там, где вы чувствуете себя в безопасности, чем в отношениях, где спор чреват болезненными последствиями.

Специалисты советуют ориентироваться не на то, как вы хотели бы себя вести во время конфликта, а на ваши реальные действия в момент напряжения.

Когда вам возражают, вы сразу беретесь доказывать правоту? Замолкаете? Быстро соглашаетесь, чтобы снять напряжение? Предлагаете поделить все пополам? Задаетесь вопросом, чтобы понять, почему этот вопрос так важен для другого человека?

Еще более показательным является анализ своего состояния после завершения спора:

Вы чувствуете удовольствие, потому что удалось настоять на своем?

Чувствуете облегчение от того, что напряженный разговор наконец-то закончился?

Раздражены из-за того, что снова пришлось уступить?

Считаете, что оба потеряли что-нибудь важное?

Испытываете удовольствие от решения, которое не оставило тяжелого осадка ни у одного из участников?

Эти наблюдения помогут выявить ваши системные поведенческие паттерны.

Следует помнить, что конфликт не является признаком дефектов в отношениях. Две личности могут иметь разные потребности, стремления, ценности и видения — поэтому разногласия в определенных ситуациях вполне естественны.

Гибкое управление конфликтами состоит в осознании того, когда следует решительно защитить собственную позицию, когда лучше уступить, когда целесообразно временно выйти из обсуждения, а когда нужно потратить время на поиск общего решения.

Конфликты: последние новости

Напомним, по данным Американской психологической ассоциации, примерно 31% пар считают деньги главным источником ссор. Причина этих конфликтов обычно заключается не в самих доходах или мелких расходах, а в отсутствии четких правил и столкновении различных финансовых сценариев, усвоенных с детства.

Хаос, нехватка договоренностей по обязательным платежам и отсутствие плана действий превращают тему финансов в табу, вызывая обиды, чувство контроля и эмоциональные взрывы. Эффективно устранить до 90% бытовых напряжений помогает модель «три кошелька».

Она предусматривает один общий счет для обязательных расходов и больших целей, а также два личных бюджета с одинаковой суммой «свободных» денег, которыми каждый партнер распоряжается без согласования. Такой подход гарантирует финансовую свободу, лишает чувства несправедливости и снимает постоянные споры о том, кто тратит деньги неправильно.

Новости партнеров