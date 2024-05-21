На Россию нападет государство-партнер: проводница в Высшие измерения шокировала предсказанием

Проводница в Высшие измерения Айа считает, что на Россию нападет Китай. Таким образом, для страны-агрессорки это будет карма из-за войны против Украины.

Об этом она сказала на ютуб-канале "Мой мир".

Айа считает, что из-за войны против Украины, Россию ожидает карма.

"И я увидела, что Китай будет сбрасывать на Россию ядерные бомбы. Дружба перерастет в войну. Даже не мы им эту карму будем возвращать, что очень хорошо. Потому что нам не нужна их карма. Не по всей территории будут лететь эти бомбы. Но центр, где Москва - это туда. Сейчас это кажется невозможным, но это будет. Китаю нужны территории", - сказала Айа.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов", тарологиня Яна Пасинкова считает, что война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока Россия не потерпит поражение и испугается. Она подчеркнула, что только при таких условиях возможна спокойная жизнь.

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