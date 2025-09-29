- Дата публикации
Категория
- Курьезы
На Ровненщине люди собирали грибы, а натолкнулись на лося, застрягшего в болоте: как его спасали
В Ровенской области спасли лося, который застрял в трясине.
В Клеване в Ровенской области во время сбора грибов люди наткнулись на лося, который застрял в трясине.
Об этом передает местное издание ІTV.
Грибники позвали на помощь егерей и лесоводов, и вытащили обессиленное животное с помощью трактора.
Лось не пострадал. Ветеринар подтвердил, что переломов и повреждений нет. Животное уже понемногу ходит и активно ест. В настоящее время лось находится под наблюдением специалистов.
Ранее сообщалось, что в Житомирской области лось устроил смертельное ДТП.