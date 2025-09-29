На Ровненщине люди собирали грибы, а натолкнулись на лося, застрягшего в болоте: как его спасали

В Ровенской области копытного великана спасли из «болотной ловушки»

В Клеване в Ровенской области во время сбора грибов люди наткнулись на лося, который застрял в трясине.

Об этом передает местное издание ІTV.

Грибники позвали на помощь егерей и лесоводов, и вытащили обессиленное животное с помощью трактора.

Лось не пострадал. Ветеринар подтвердил, что переломов и повреждений нет. Животное уже понемногу ходит и активно ест. В настоящее время лось находится под наблюдением специалистов.

