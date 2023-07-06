На сафари сняли зрелищное видео, как 20 львов пришли на водопой

В южноафриканском заповеднике Мала-Мала сняли зрелищное видео, как 20 львов пришли к реке на водопой.

Момент зафиксировал основатель LatestSightings.com Надав Оссендрайвер.

Мужчина рассказал, что на сафари группа искала леопарда. Впрочем, туристы его не увидели, но им посчастливилось понаблюдать за семьей купавшихся в реке слонов. Дальше они заметили нескольких львов.

"Появились два уха за слонами. Мы сразу поняли, что это лев. Этот лев спустился и начал пить прямо перед нами. Вдруг выскочил еще один. Все это было настолько идеально в конце. Двадцать львов идеально выстроились перед нами. Они пили воду из реки в очереди", – поделился он.

Он также поделился, что группа припарковалась прямо перед рекой. С одной стороны, это было роскошное место для созерцания, а с другой – плохое, поскольку автомобиль застрял в песке.

"Машина не сдвинулась. Это довольно смешно. Группа туристов застряла в грязи, окруженная 20 львами. В конце концов, менеджер лагеря смог направить помощь и вытащить нас из липкой ситуации", — добавил он.

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