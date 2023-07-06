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На сафари сняли зрелищное видео, как 20 львов пришли на водопой

На сафари сняли зрелищное видео, как 20 львов пришли на водопой

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
1955
Время на прочтение
2 мин
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На сафари сняли зрелищное видео, как 20 львов пришли на водопой

Львы на водопое / Фото: latestsightings.com

Момент зафиксирован в Африке.

В южноафриканском заповеднике Мала-Мала сняли зрелищное видео, как 20 львов пришли к реке на водопой.

Момент зафиксировал основатель LatestSightings.com Надав Оссендрайвер.

Мужчина рассказал, что на сафари группа искала леопарда. Впрочем, туристы его не увидели, но им посчастливилось понаблюдать за семьей купавшихся в реке слонов. Дальше они заметили нескольких львов.

"Появились два уха за слонами. Мы сразу поняли, что это лев. Этот лев спустился и начал пить прямо перед нами. Вдруг выскочил еще один. Все это было настолько идеально в конце. Двадцать львов идеально выстроились перед нами. Они пили воду из реки в очереди", – поделился он.

Он также поделился, что группа припарковалась прямо перед рекой. С одной стороны, это было роскошное место для созерцания, а с другой – плохое, поскольку автомобиль застрял в песке.

"Машина не сдвинулась. Это довольно смешно. Группа туристов застряла в грязи, окруженная 20 львами. В конце концов, менеджер лагеря смог направить помощь и вытащить нас из липкой ситуации", — добавил он.

Напомним, биохакер, который тратит $2 млн в год на омоложение, ошарашил необычным временем, когда он ужинает. 45-летний Брайан Джонсон также рассказал, когда он просыпается.

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Дата публикации
Просмотры
1955
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