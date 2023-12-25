На Солнце произошло множество вспышек: Землю накроет магнитная буря (видео)

В настоящее время на Солнце зафиксированы множественные вспышки. Из-за них на Земле ожидается магнитная буря.

Об этом сообщает The Watchers.

Множественные вспышки класса М были зарегистрированы 24 декабря. Прогнозы указывают на потенциальные геомагнитные возмущения с падающим ударом. Магнитная буря ожидается в конце 27 декабря 2023 года.

В последние дни солнечная активность возросла до умеренного уровня. Что касается солнечной радиации, то поток электронов поддерживается на нормальном или умеренном уровне. Ожидается, что такие условия сохранятся до 27 декабря.

Что касается геомагнитного поля, то спокойные и неустойчивые условия будут превалировать до конца 27 декабря, когда на Земле начнется магнитная буря.

Справка:

Магнитная буря – природное периодическое явление, возникающее вследствие возмущения магнитного поля Земли. Воздействие на магнитосферу нашей планеты оказывает Солнце.

В среднем магнитная буря длится от двух до пяти дней. Ее делят на фазы:

начальная (когда солнечный ветер налетает на Землю)

главная (происходят изменения в магнитосфере)

конечная (восстановление магнитного поля Земли до привычного значения)

Под действием магнитных бурь на Земле могут изменяться давление и температура воздуха, а вследствие того, что корональная масса проникает в атмосферу и взаимодействует с молекулами воздуха, могут образоваться полярные сияния.

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