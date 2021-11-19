На Sotheby's рекордную сумму выручили за копию американской Конституции

Имя покупателя – неизвестно.

На аукционе Sotheby's была продана редкая копия американской Конституции.

Об этом сообщила пресс-служба Sotheby's.

Исторический документ был продан за 43,2 млн долларов. Впрочем, кто стал владельцем копии, неизвестно. К слову, в торгах участвовала группа криптовалютных инвесторов ConstitutionDAO. Она собрала донатами $40 млн из более чем 17 тысяч человек. Собранных средств не хватило.

Следует заметить, что на аукционе продали сохранившийся до сегодняшних дней один из 13 экземпляров Конституции США. В общей сложности тираж имел 500 копий. Они были изданы для делегатов Континентального конгресса на Филадельфийском конвенте 1878 года. Именно во время этого конвента была принята Конституция, которая стала основой государственного устройства США.

#AuctionUpdate : Tonight's historic sale of 'Official Edition' of United States Constitucions, основываясь на record-breaking $43.2 million, с всеми результатами benefiting the Dorothy Tapper Goldman Foundation's educational programs for students. pic.twitter.com/uR5ZJT2UY0 — Sotheby's (@Sothebys) November 19, 2021

В Sotheby's отметили, что вся выручка пойдет в пользу образовательных программ для студентов.

Как сообщалось, автопортрет Фриды Кало продали на аукционе почти за 35 миллионов долларов. Сейчас это самая высокая цена произведения искусства, созданного в Латинской Америке. На автопортрете под названием "Диего и я" Фрида Кало изобразила себя с портретом своего мужа и коллеги Диего Риверы во главе.

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