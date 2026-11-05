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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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На станции «Вернадского» ожидают пополнения: пингвины отложили первые яйца (фото)

В Антарктиде начался сезон откладки яиц у пингвинов. Возле станции «Академик Вернадский» уже обнаружили первые кладки, и ученые ожидают, что их количество достигнет нескольких тысяч.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Пингвины отложили первые яйца

Пингвины отложили первые яйца / © Национальный антарктический научный центр

Вблизи украинской антарктической станции «Академик Вернадский» начался сезон откладки яиц у субантарктических пингвинов. Учёные уже обнаружили 14 яиц, однако ожидают, что в целом их будет несколько тысяч.

Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр.

Первое яйцо обнаружили утром 2 ноября на острове Галиндез, где расположена украинская станция. Находку сделала врач 31-й антарктической экспедиции Елизавета Пидгаецкая во время осмотра гнезд пингвинов.

По её словам, она осматривала стаи птиц, когда один из пингвинов поднялся, и под ним мелькнуло что-то светлое. Сначала врач решила, что это лапа, однако после просмотра фотографии в увеличенном виде поняла, что увидела яйцо.

Интересно, что уже третий год подряд первое яйцо находят на той же скале недалеко от геокосмической лаборатории. Учёные предполагают, что это связано с её высотой: снег здесь сходит раньше, поэтому место быстрее становится пригодным для гнездования.

Биологи ожидали начала кладки, ведь первые спаривания пингвинов были зафиксированы ещё в конце сентября. С тех пор они регулярно проверяли гнезда. К поискам присоединились и другие участники экспедиции, поскольку сейчас на острове находится более 8 тысяч птиц.

Точная дата появления первого яйца имеет научное значение. Благодаря таким наблюдениям исследователи могут сравнивать данные за разные годы и оценивать влияние внешних факторов, в частности климатических изменений.

Обычно субантарктические пингвины откладывают два яйца, иногда — три. Они имеют серовато-зелёный цвет, а по размеру и форме напоминают гусиные яйца.

Птицы строят гнезда из камешков и высиживают птенцов по очереди. Пока один из родителей остаётся у кладки, другой отправляется в океан на поиски пищи.

На данный момент полярники обнаружили 14 яиц в разных частях острова. Первые птенцы должны вылупиться чуть больше чем через месяц.

Пингвины отложили первые яйца / © Национальный антарктический научный центр

Пингвины отложили первые яйца / © Национальный антарктический научный центр

Пингвины отложили первые яйца / © Национальный антарктический научный центр

Пингвины отложили первые яйца / © Национальный антарктический научный центр

Пингвины отложили первые яйца / © Национальный антарктический научный центр

Пингвины отложили первые яйца / © Национальный антарктический научный центр

Пингвины отложили первые яйца / © Национальный антарктический научный центр

Пингвины отложили первые яйца / © Национальный антарктический научный центр

Пингвины отложили первые яйца / © Национальный антарктический научный центр

Пингвины отложили первые яйца / © Национальный антарктический научный центр

Пингвины отложили первые яйца / © Национальный антарктический научный центр

Пингвины отложили первые яйца / © Национальный антарктический научный центр

Пингвины отложили первые яйца / © Национальный антарктический научный центр

Пингвины отложили первые яйца / © Национальный антарктический научный центр

Пингвины отложили первые яйца / © Национальный антарктический научный центр

Пингвины отложили первые яйца / © Национальный антарктический научный центр

Пингвины отложили первые яйца / © Национальный антарктический научный центр

Пингвины отложили первые яйца / © Национальный антарктический научный центр

Пингвины отложили первые яйца / © Национальный антарктический научный центр

Пингвины отложили первые яйца / © Национальный антарктический научный центр

Пингвины отложили первые яйца / © Национальный антарктический научный центр

Пингвины отложили первые яйца / © Национальный антарктический научный центр

Пингвины отложили первые яйца / © Национальный антарктический научный центр

Пингвины отложили первые яйца / © Национальный антарктический научный центр

Напомним, что в прошлом году в конце брачного сезона у станции «Академик Вернадский» было зафиксировано рекордное количество субантарктических пингвинов — почти 11 тысяч.

Ранее на украинскую антарктическую станцию «Академик Вернадский» заглянул уникальный гость — императорский пингвин. Такое появление — крайне редкое явление.

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