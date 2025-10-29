На свадьбе в Хоббитоне появился неожиданный гость: реакция молодоженов покорила Сеть (видео)

Невесты / © pexels.com

Пара, избравшая для своей свадебной церемонии культовое место съемок фильмов «Повелитель колец» и «Хоббит» — Хоббитон в Новой Зеландии — испытала настоящий шок, когда на празднике появился неожиданный, но очень желанный гость.

Об этом пишет Mirror.

Хотя большинство молодоженов стараются избежать неожиданностей в свой главный день, эта пара получила воспоминание на всю жизнь. Официальный аккаунт Hobbiton Tours поделился в TikTok вирусным видео, зафиксировавшим момент, когда на свадьбу ворвался актер из «Властелина колец».

«Вы женитесь на Шире, и неожиданный гость срывает вашу свадьбу», — говорилось в тексте к видео.

Фродо Беггинс на свадебной церемонии

На кадрах видно, как к месту проведения церемонии, проходившей на фоне знаменитых круглых хоббитских домов, приближается группа из четырех мужчин. Когда один из них занимает свадебного фотографа, гости начинают громко ахать, осознав, кто перед ними.

Гости, а также жених и невеста, были совершенно шокированы, когда поняли, что к ним пришел не кто иной, как Элайджа Вуд — исполнитель роли Фродо Беггинса.

Фотограф быстро провел Элайджу к молодоженам. Актер пожал им руки. После этого пара вместе с Вудом позировала для совместной фотографии под цветочной аркой, под бурные аплодисменты и радость гостей. Перед тем, как быстро уйти, чтобы церемония могла продолжиться, ведущий свадьбы тоже успел сфотографироваться со звездой.

Вирусный эффект и реакция сети

Видео быстро набрало популярности, собрав более 16,7 миллионов просмотров только за первый день. Зрители в Сети были так же удивлены, как и сами молодожены, и активно шутили о неожиданном госте:

«Неожиданно, что это не его лужайка перед домом,» — комментировали пользователи.

«Вы усложняете мне убеждение, что он там не живет,» — добавил другой.

«Это как венчаться в церкви, а потом заходит Иисус», — сравнил еще один комментатор.

Несмотря на короткие споры в Сети относительно того, был ли это Элайджа Вуд или актер, игравший Пиппина (Билли Бойд), официальный аккаунт Hobbiton Tours опубликовал дополнительные фотографии с события, подтвердив, что это был именно Элайджа Вуд, который сделал свадьбу этой пары по-делу.

