На свалке женщина нашла сокровище, которое поразило пользователей TikTok

Находка

Пользовательница социальной сети TikTok, известная под ником Girl Restoring, вызвала бурную реакцию среди своей аудитории, опубликовав ролик, где она якобы находит на свалке сумочку, наполненную пачками стодолларовых купюр. Хотя видео быстро набрало миллионы просмотров, зрители высказывают вполне обоснованные подозрения относительно поставного характера «находки», предполагая, что это розыгрыш для привлечения внимания.

Об этом пишет Фокус

Блогер Girl Restoring уже имеет историю публикаций коротких видео, где она регулярно демонстрирует «невероятные» предметы, обнаруженные среди отходов — от пачек наличных до мобильных телефонов. Это укрепляет подозрения, что контент является инсценировкой, направленной на стремительное увеличение количества подписчиков и привлечение новой аудитории.

В видео под названием «Я нашла брошенные доллары» женщина показывает, как «находит» сумочку, покрытую грязью. Расстегнув молнию, она обнаруживает внутри пачки купюр, перевязанные резинками. Хотя внешние банкноты выглядят сильно испорченными, те, что находятся внутри пачек, оказываются на удивление хорошо сохранившимися.

Автор ролика демонстрирует притворное удивление, время от времени восклицая «Вау». Она также проверяет другие отделения сумки, включая боковые карманы, которые оказываются пустыми. Подобные кадры, вероятно, являются частью общей постановки, поскольку в последующих публикациях блогер продолжает «удивлять» подписчиков: она «вытаскивает» смартфоны из болота или обнаруживает деньги в детских рюкзаках, найденных на свалке.

Реакция интернет-сообщества

Зрители активно обсуждали видео в комментариях, выражая скептицизм и шутливые предположения:

«Их, конечно, можно восстановить,» — иронично написал один из пользователей.

«Резинка уже давно должна была бы рассохнуться или сгнить», — отметил другой, указывая на несоответствие.

«Это просто бумага,» — коротко прокомментировал третий.

«Видимо, покупают бумажки-доллары на Temu и снимают с ними ролики,» — предположил еще один зритель.

«Что это за стоны?» — поинтересовался кто-то, имея в виду эмоциональную реакцию блогера.

Несмотря на подозрения в инсценировке, видео быстро стало вирусным, собрав за несколько дней более четырех миллионов просмотров и тысячи комментариев, репостов и других реакций на разных языках.

