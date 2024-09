На свет появились редкие котята, меняющие цвет шерсти: как они выглядят (фото)

На свет появились котята с редким заболеванием, в результате которого их шерсть меняет цвет.

Шесть пушистиков страдают "лихорадкой шерсти", которая приводит к неожиданным изменениям цвета их шерсти. Это происходит, когда пигментация шерсти не развивается нормально в утробе матери, что приводит к необычной окраске во время рождения, и часто вызывается болезнью или стрессом беременной матери.

Котята с особенной шерстью

В этом помете котята родились в разных оттенках серого, которые со временем потемнеют.

Котята, которым сейчас восемь недель, были привезены в приют Шотландского общества защиты животных (SPCA) после того, как было установлено, что они живут в неподходящих условиях. Сейчас они ищут свой вечный дом, и их окрестили "самыми редкими котятами Шотландии".

Старший ветеринар Шотландского общества защиты животных Джо Нилсон, ухаживающий за котятами, говорит: "Это очень редкое явление, и я никогда раньше не видел, чтобы оно коснулось целого выводка. Изменение окраски может продолжаться месяцами и может стать шоком для людей, которые думают, что пристроили котенка "редкой окраски", а через пару месяцев видят, как их котенок превращается в черного кота. Не существует единой инфекции, которая вызывает лихорадку, ее может вызвать что-либо, что приводит к значительному повышению температуры тела матери, это может быть любая инфекция или просто сильный стресс. И это происходит не во всех случаях, когда мама подхватывает инфекцию во время беременности. Это настолько редкое явление, что точная причина до конца не ясна, но, вероятно, это происходит только тогда, когда температура поднимается на определенном этапе беременности. Это совсем не вредит котятам, и эти шестеро счастливы, здоровы и ищут свой вечный дом в любящей семье".

