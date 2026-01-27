На торги выставили уникальный дом на колесах 1928 года: какой выглядит и сколько стоит

Караван Eccles / © Фото из открытых источников

На аукцион выставили уникальный ретро-караван – дом на колесах 1928 выпуска, созданный английской компанией Eccles в стиле якобинской эпохи. Оценивают его в 15000-20000 евро.

Детали рассказали на сайте аукциона RM Sotheby's.

Хотя американские модели типа Airstream привлекают много внимания, именно Eccles из Бирмингема, Англия, стали первыми в мире производителями автодомов массового производства, начав деятельность в 1919 году. Особенно ценятся модели конца 1920-х годов в стиле якобинской эпохи, дизайн которых был вдохновлен архитектурой эпохи Тюдоров: фонарный потолок, эркерные окна и богатые декоративные элементы. Один из таких караванов хранится в Национальном автомобильном музее в Боле.

Презентованный на торгах караван был найден Глином Ланкастером Джонсом в 1964 году, когда его использовали как курятник недалеко от Болтона. Его восстановление длилось 23 года под руководством следующего владельца Тома Уилкокса. После этого караваном владел коллекционер Годехардт с 2005 года, используя его для регулярных путешествий по Европе, буксированного автомобилем Bentley “WO”.

Караван окрашен в темно-зеленый цвет с белой отделкой и витражными окнами. В интерьере сохранены великолепные деревянные шкафы, сиденья из вышитой ткани и соответствующие шторы, а также небольшая газовая плита и холодильник.

